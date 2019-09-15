Daily Mail: Джонсон пообещал, что Британия вырвется из оков ЕС как «Невероятный Халк»

Британский премьер Борис Джонсон в интервью Daily Mail заявил, что Великобритания, как «Невероятный Халк», вырвется из «оков» ЕС, если сторонам до 31 октября не удастся заключить сделку по брекситу.

По его словам, Соединённое Королевство уподобится герою комиксов Брюсу Бэннеру — кроткому учёному, который превращается в Халка, когда разозлится.

«Чем безумнее Халк становится, тем он сильнее, — заявил Джонсон. — Бэннер может быть закован в оковы, но когда его провоцируют, он с яростью вырывается из них. Халку всегда удавалось сбежать, насколько бы надёжно он не казался скован, — и это случай нашей страны. Мы выйдем (из ЕС. — ИноТВ) 31 октября и завершим дело».

Это «задиристое» заявление Джонсона прозвучало в преддверии непростой встречи с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Существует некий осторожный оптимизм по поводу того, переговоры с ЕС близки к прорыву.

Британский премьер заявил о наличие «реальных подвижек» в Берлине, Париже и Дублине по вопросу о том, как будут обстоять дела на границе между Ирландией и входящей в состав Соединённого Королевства Северной Ирландией.

Между тем Джонсон также предупредил, что если заключить сделку с Брюсселем всё же не удастся, то он не будет подчиняться решению парламента и не станет просить ЕС о продлении статьи 50, то есть об отсрочке брексита.