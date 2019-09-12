Sky News: Европарламент заявил, что открыт к отсрочке брексита, если Британия об этом попросит

Премьер-министр (Британии Борис Джонсон. — ИноТВ) отрицает, что он соврал королеве, когда говорил с ней о приостановке работы парламента. По его словам, это абсолютная ложь.

КОЛИН БРЕЙЗЕР, ведущий Sky News: Между тем несколько минут назад Европейский парламент заявил, что открыт для отсрочки по брекситу, если о ней попросят.

Правительство также опубликовало свои доклады по брекситу без сделки (с Брюсселем. — ИноТВ), предупредив о возможных задержках в Дувре, нехватке продуктов питания и о беспорядках среди мирного населения.

КОЛИН БРЕЙЗЕР: Борис Джонсон также охотно подчеркнул, что план, известный как операция «Жёлтый молот», описывает худшее развитие событий. Но это не остановило многих, в том числе некоторые супермаркеты, от того, чтобы начать делать запасы.

Давайте пройдёмся по сегодняшним ключевым новостям относительно брексита. Председатель Европарламента заявил о том, что блок открыт к продлению статьи 50, но для этого их сначала нужно об этом попросить.

КОЛИН БРЕЙЗЕР: Высокий суд Белфаста отверг юридическую претензию против правительственной стратегии по брекситу. В этой претензии утверждалось, что брексит без сделки с ЕС в конце октября навредит мирному процессу (в Северной Ирландии. — ИноТВ).

Мы ознакомились с правительственными документами по брекситу без сделки. В них озвучены опасения, что в худшем случае могут наблюдаться дефицит продуктов питания и лекарств, а также задержки в портах.

КОЛИН БРЕЙЗЕР: По словам Джонсона, в этом докладе говорится о том, что может произойти только при худшем развитии событий. В рамках интервью Борису Джонсону был задан вопрос, вводил ли он королеву в заблуждение или нет.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Конечно же, нет. Как я говорил, Высокий суд в Англии чётко соглашается с нами. Но теперь решение за Верховным судом. Нам нужна речь королевы. Нам нужно поладить и сделать всё возможное на национальном уровне. И у парламента будет время до и после важнейшего саммита 17—18 октября для обсуждения сделки по брекситу. Я очень надеюсь, что мы добьёмся сделки на этом, как я уже говорил, важнейшем саммите. Мы упорно работаем. Я проехался по другим европейским столицам, пообщался с нашими друзьями. Полагаю, мы видим опасное место в зоне взлётно-посадочной полосы и то, как это можно сделать. Будет сложно, будет тяжело, но я думаю, мы можем этого достичь. И важнейшим является то, что если мы не сможем добиться сделки — а я действительно надеюсь, что мы сможем, — но если не получится, то мы будем готовы выйти (из ЕС. — ИноТВ) 31 октября со сделкой или без неё.

Мы активнейшим образом будем ускорять наши подготовительные работы. Мы пытаемся достичь сделки. Я очень надеюсь, что мы заключим её с нашими европейскими друзьями 17—18 октября или приблизительно в этих числах. Но если нам 31 октября придётся выходить без сделки, мы будем готовы. И порты будут готовы, и фермерские хозяйства будут готовы, и все важные отрасли будут готовы к брекситу без сделки. И то, что вы наблюдаете здесь (в правительственных докладах. — ИноТВ), — это всего лишь разумная подготовка. Это худший вариант развития событий, рассмотрение которого ожидали бы от любого правительства.

Председатель Европарламента несколько минут назад заявил о том, что парламент открыт к переносу сроков по брекситу, если его об этом попросят.

ДАВИД САССОЛИ, председатель Европарламента: Что касается вопроса отсрочки, в резолюции говорится, что мы открыты к возможному переносу сроков, если это будет делаться из-за таких важных причин, как желание избежать брексита без сделки, проведение всеобщих выборов или продление статьи 50.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2019 года.