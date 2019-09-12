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Sky News: Европарламент заявил, что открыт к отсрочке брексита, если Британия об этом попросит

Материал представлен в переводе ИноТВ
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что будет стремиться к заключению сделки по брекситу с Брюсселем, однако если её достичь всё же не удастся, то Великобритания выйдет из состава ЕС без соглашения, сообщает Sky News. Между тем председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС готов отсрочить брексит, если Лондон об этом попросит.
Премьер-министр (Британии Борис Джонсон. — ИноТВ) отрицает, что он соврал королеве, когда говорил с ней о приостановке работы парламента. По его словам, это абсолютная ложь.
 
КОЛИН БРЕЙЗЕР, ведущий Sky News: Между тем несколько минут назад Европейский парламент заявил, что открыт для отсрочки по брекситу, если о ней попросят.
 
Правительство также опубликовало свои доклады по брекситу без сделки (с Брюсселем. — ИноТВ), предупредив о возможных задержках в Дувре, нехватке продуктов питания и о беспорядках среди мирного населения.
 
КОЛИН БРЕЙЗЕР: Борис Джонсон также охотно подчеркнул, что план, известный как операция «Жёлтый молот», описывает худшее развитие событий. Но это не остановило многих, в том числе некоторые супермаркеты, от того, чтобы начать делать запасы.
 
Давайте пройдёмся по сегодняшним ключевым новостям относительно брексита. Председатель Европарламента заявил о том, что блок открыт к продлению статьи 50, но для этого их сначала нужно об этом попросить.
 
КОЛИН БРЕЙЗЕР: Высокий суд Белфаста отверг юридическую претензию против правительственной стратегии по брекситу. В этой претензии утверждалось, что брексит без сделки с ЕС в конце октября навредит мирному процессу (в Северной Ирландии. — ИноТВ).
 
Мы ознакомились с правительственными документами по брекситу без сделки. В них озвучены опасения, что в худшем случае могут наблюдаться дефицит продуктов питания и лекарств, а также задержки в портах.
 
КОЛИН БРЕЙЗЕР: По словам Джонсона, в этом докладе говорится о том, что может произойти только при худшем развитии событий. В рамках интервью Борису Джонсону был задан вопрос, вводил ли он королеву в заблуждение или нет.
 
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Конечно же, нет. Как я говорил, Высокий суд в Англии чётко соглашается с нами. Но теперь решение за Верховным судом. Нам нужна речь королевы. Нам нужно поладить и сделать всё возможное на национальном уровне. И у парламента будет время до и после важнейшего саммита 17—18 октября для обсуждения сделки по брекситу. Я очень надеюсь, что мы добьёмся сделки на этом, как я уже говорил, важнейшем саммите. Мы упорно работаем. Я проехался по другим европейским столицам, пообщался с нашими друзьями. Полагаю, мы видим опасное место в зоне взлётно-посадочной полосы и то, как это можно сделать. Будет сложно, будет тяжело, но я думаю, мы можем этого достичь. И важнейшим является то, что если мы не сможем добиться сделки — а я действительно надеюсь, что мы сможем, — но если не получится, то мы будем готовы выйти (из ЕС. — ИноТВ) 31 октября со сделкой или без неё.
 
Мы активнейшим образом будем ускорять наши подготовительные работы. Мы пытаемся достичь сделки. Я очень надеюсь, что мы заключим её с нашими европейскими друзьями 17—18 октября или приблизительно в этих числах. Но если нам 31 октября придётся выходить без сделки, мы будем готовы. И порты будут готовы, и фермерские хозяйства будут готовы, и все важные отрасли будут готовы к брекситу без сделки. И то, что вы наблюдаете здесь (в правительственных докладах. — ИноТВ), — это всего лишь разумная подготовка. Это худший вариант развития событий, рассмотрение которого ожидали бы от любого правительства.
 
Председатель Европарламента несколько минут назад заявил о том, что парламент открыт к переносу сроков по брекситу, если его об этом попросят.
 
ДАВИД САССОЛИ, председатель Европарламента: Что касается вопроса отсрочки, в резолюции говорится, что мы открыты к возможному переносу сроков, если это будет делаться из-за таких важных причин, как желание избежать брексита без сделки, проведение всеобщих выборов или продление статьи 50.
 
Дата выхода в эфир 12 сентября 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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