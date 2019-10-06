Independent: Брюссель недоволен предложениями Джонсона по брекситу — Европа отказалась от намеченных на выходные переговоров
План премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по выходу из Евросоюза получил «очередной удар»: Брюссель решил отменить планировавшиеся ранее на эти выходные переговоры с Лондоном о предлагаемых британским премьером поправках к соглашению о брексите, касающихся вопроса ирландской границы, сообщает The Independent.
По данным газеты, господин Джонсон планировал в конце этой недели обсудить с представителями ЕС свои инициативы по замене режима на ирландской границе, предусмотренного заключённым прошлым правительством соглашением, на альтернативные варианты, однако европейские дипломаты ответили на его запрос о переговорах отказом, заявив, что Великобритания сможет представить свои инициативы на следующей неделе.
Об отказе европейцев общаться с Лондоном стало известно после визита в Брюссель главного переговорщика британского премьер-министра по брекситу Дэвида Фроста, который в пятницу представил европейской стороне предложения Джонсона, говорится в материале.
Как пишет The Independent, представитель Европейской комиссии заявил, что Европа уже уведомила Лондон о своей позиции по поводу инициатив британского премьера и задала его переговорщику множество уточняющих вопросов касательно юридических формулировок. «В понедельник мы встретимся снова, дабы Великобритания могла подробно рассказать о своих предложениях», — заявил европейский чиновник. Он также подчеркнул, главный представитель Евросоюза на переговорах по брекситу Мишель Барнье уже доложил о ходе обсуждений послам стран — членов ЕС, и те пришли к общему выводу о том, что новые предложения Лондона «не могут стать основой для заключения соглашения».
Между тем, анонимный европейский дипломат заявил в интервью британским СМИ, что Брюссель пошёл на такой шаг потому, что если бы переговоры прошли на выходных, «создалось бы впечатление, что это полноценное обсуждение, а мы пока очень от этого далеки — и нужно будет быстро разобраться, будет ли ещё возможность это расстояние преодолеть», отмечается в статье.
Как пишет The Independent, Борис Джонсон в настоящий момент готовится отправиться в турне по европейским столицам, чтобы совершить «дипломатический прорыв». Между тем, в минувшую пятницу британский премьер вновь заявил о том, что отказывается переносить дату брексита — несмотря на то, что его юристы ранее подтвердили, что в случае, если парламент примет закон, требующий от главы государства обратиться к Брюсселю с просьбой об отсрочке брексита в случае провала переговоров, он будет его соблюдать, подчёркивает обозреватель издания.
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