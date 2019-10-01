Independent: Джонсон представит Евросоюзу новый план по брекситу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в Брюсселе свои предложения по новому договору с ЕС по брекситу и попробует договориться с европейскими лидерами, пишет The Independent. При этом противники выхода из Евросоюза предупреждают, что если Джонсон не сможет подписать сделку и решит обойтись без неё, королева может легко освободить его от должности.

Борис Джонсон предпримет последнюю отчаянную попытку вывести брексит на финишную прямую, представив в конце этой недели в Брюсселе свои предложения по новому соглашению, сообщает The Independent. На Даунинг-стрит считают, что главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье вряд ли захочет пересматривать свой договор с Терезой Мэй, поэтому Джонсон надеется обсудить его с ключевыми европейскими лидерами, которые, возможно, проявят гибкость перед саммитом в Брюсселе 17 октября. Лондон считает, что для заключения любого соглашения необходимо заручиться поддержкой премьер-министра Ирландии Лео Варадкара и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Издание рассказывает, что переговорщик Дэвид Фрост завершил подготовку правовых документов для британского предложения, которое, по сообщению правительственного источника, станет «переломным моментом» в переговорах. В то же время министры признались, что не уверены, как премьер-министр будет действовать, если его надежды на сделку не сбудутся.

Даунинг-стрит дистанцировалась от сообщений, согласно которым её предложения могут включать создание так называемых центров таможенного досмотра по обе стороны границы с Северной Ирландией. Таким образом, по информации телерадиокомпании RTE, товары необходимо будет декларировать и получать разрешение на ввоз в пунктах пропуска, а все передвижения через границу станут мониторить в режиме реального времени.

Между тем противник брексита Доминик Грив предупредил: если Джонсон попытается нарушить закон, обязывающий его продлить переговоры при неподписанной до 19 октября сделке, королева может за пару минут освободить премьер-министра от занимаемой должности.

Как отмечает газета, если Великобритания и ЕС не придут к соглашению, для продления переговоров по брекситу до января придётся расширить действие Статьи 50, однако Борис Джонсон продолжает настаивать, что Великобритания выйдет из Евросоюза к 31 октябрю, со сделкой или без неё.

Противники же выхода считают, что любая такая попытка обречена на провал. По их мнению, суды ответят на это введением чрезвычайного положения, что позволит министрам временно приостановить действие некоторых законов до Хэллоуина, чтобы избежать беспорядков. Грив отмечает, что простой отказ подписывать письмо в Брюссель моментально положит конец двухмесячному премьерству Джонсона. Бывший генеральный прокурор подчеркнул, что если глава правительства откажется выполнять предписание Верховного суда, монарх сможет его уволить.

Рискованное положение Джонсона наглядно демонстрирует опрос, проведённый компанией Ipsos Mori для лондонской газеты The Evening Standard. По его данным, 81% избирателей недовольны работой правительства, что является самым высоким показателем с 1977 года за исключением премьерства Джона Мейджора и Терезы Мэй.