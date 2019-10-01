Fox News: клевета, чтобы помешать брекситу, — Джонсон отрицает обвинения в сексуальных домогательствах

Борис Джонсон столкнулся с целой серией скандалов, передаёт Fox News. Сначала ему припомнили дружбу с предпринимательницей, получавшей правительственные гранты, пока Джонсон был мэром Лондона. Теперь журналистка и ещё одна женщина утверждают, что 20 лет назад премьер к ним приставал. Джонсон все обвинения отрицает и утверждает, что клеветой кто-то пытается помешать его брекситу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опровергает обвинения в том, что он приставал к журналистке и ещё одной женщине, когда был редактором одного из британских журналов 20 лет назад. С подробностями в прямом эфире из Лондона Бенджамин Холл. Бенджамин?

БЕНДЖАМИН ХОЛЛ, международный корреспондент Fox News: Да-да, здравствуйте, Джули. Вообще это лишь недавние заявления в целой серии обвинений в адрес Бориса Джонсона, которые мы видели в британской прессе за последние недели. Причём обвинения эти касаются как политической, так и личной сфер жизни премьер-министра. Сам Борис Джонсон всё отрицает и называет клеветой, с помощью которой кто-то пытается препятствовать его политической деятельности.

Сегодня Джонсон приехал на ежегодный съезд Консервативной партии со своей спутницей Кэрри Симондс. А тем временем премьер-министра обвиняют в том, что 20 лет назад во время частного обеда он схватил сидевшую рядом журналистку за бедро. И теперь и ещё одна женщина, сидевшая по другую сторону от Джонсона на том же мероприятии, утверждает, что он так же вёл себя и с ней.

Джонсон всё отрицает. Однако выступившая с обвинениями журналистка Шарлотт Эдвардс настаивает на своём. На своей странице в Twitter она написала: «Если премьер-министр не припоминает такого инцидента, значит, у меня, очевидно, память лучше».

Также сейчас Джонсон оказался в центре внимания из-за своей дружбы с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури, которая получала деньги и различные бонусы от государственных фондов, пока Джонсон был мэром Лондона. Аркури и её небольшому IT-стартапу предоставлялись гранты и места в зарубежных бизнес-поездках, однако, как настаивают и премьер-министр, и сама предпринимательница, в их отношениях всё было «абсолютно пристойно».

Отрывок из программы BBC

ЭНДРЮ МАРР, ведущий: Вы должны были объявить о своей личной заинтересованности. Вы это сделали?

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Не о чем было объявлять.

ЭНДРЮ МАРР: Она была вашей подругой, ей доставались государственные средства, доступ…

БОРИС ДЖОНСОН: Давайте проясним: я очень горжусь всем, что мы делали, и, конечно же, всем, что я делал на мосту мэра Лондона.

БЕНДЖАМИН ХОЛЛ: Джонсон отрицает, что с его стороны могла быть какая-то личная заинтересованность. По его словам, всё это — клевета, распространяемая с целью помешать ему осуществить брексит. Как вы помните, отведённый срок для осуществления выхода Великобритании из ЕС истекает всего через месяц, и есть шансы, что на этой неделе премьер-министру выдвинут вотум недоверия. В общем, много всего происходит в политической жизни по эту сторону Атлантики, Джули.

Спасибо, с нами был Бенджамин Холл.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2019 года.