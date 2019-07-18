CNN: прокуратура США закрыла уголовное дело против актёра Кевина Спейси

В Массачусетсе прокуратура закрыла дело против знаменитого актёра Кевина Спейси, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, сообщает CNN. Единственный обвинитель отказался давать показания, а главная улика — пропавший сотовый телефон, с которого он отправлял сообщения о произошедшем, — не может рассматриваться в качестве вещественных доказательств в суде, потому что мать потерпевшего удаляла с него данные.

Прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело против актёра Кевина Спейси через неделю после того, как обвинявший его в домогательствах мужчина отказался давать показания, пишет CNN. Своё решение окружной прокурор Майкл О’Киф объяснил «отсутствием главного свидетеля».

Как напоминает издание, против 59-летнего Спейси было возбуждено уголовное дело о непристойном и оскорбительном поведении в баре Нантакета. Согласно обвинительному заключению, актёр познакомился с 18-летним юношей, который сказал, что ему 23 года. После нескольких алкогольных напитков Спейси предложил подростку поехать к себе домой, а затем стал к нему приставать. Актёру, не признавшему себя виновным, грозило до пяти лет тюрьмы.

Предполагаемый пострадавший, чьё имя CNN не раскрывает, воспользовался своим правом не свидетельствовать против самого себя на предварительном слушании дела 8 июля. Заседание сфокусировалось на исчезновении мобильного телефона, с помощью которого во время домогательств Спейси молодой человек отправил своей девушке текстовые сообщения и длящееся менее минуты видео. Судья Нантакета обязал истца, его мать — бывшую телеведущую Хизер Унру — и их адвоката предоставить защите смартфон для анализа, однако они объявили, что последний раз видели его в декабре 2017 года, когда Унру отдала его стороне обвинения. Адвокаты Спейси утверждают, что перед этим она могла удалить доказательства, снимающие с актёра вину. Сама Хизер Унру подтвердила, что «кое-что удалила», но не сказала, что именно.

В 2017 году актёр Энтони Рэпп в интервью BuzzFeed также обвинил Спейси в приставаниях в 1986 году, когда им было по 14 и 26 лет соответственно. В ответ Спейси заявил в Twitter, что не помнил об этом инциденте, однако извинился перед Рэппом. В том же сообщении актёр признался в нетрадиционной ориентации, чем вызвал резкую критику из-за того, что поставил на одну ступень свою сексуальность и обвинения в серьёзных правонарушениях.

В ноябре 2017 года CNN опубликовал доклад, в котором коллеги актёра по сериалу «Карточный домик» обвинили его в сексуальных домогательствах. Netflix, занимавшийся производством сериала, уволил Спейси из проекта и убил его персонажа — главного героя Фрэнка Андервуда. Однако в декабре 2018 года актёр опубликовал в Twitter видеообращение от имени Фрэнка: «Конечно, некоторые поверили всему и только и ждали, затаив дыхание, что я во всём сознаюсь. Они до смерти хотели, чтобы я заявил, что всё сказанное — это правда и что я получил по заслугам». Как напоминает CNN, Спейси от лица своего персонажа отметил, что ничего «никогда не бывает так просто ни в политике, ни в жизни» и призвал не верить голословным обвинениям: «Вы же не будете делать поспешных выводов без фактов, правда?»