Le Figaro: родоначальницу французского #MeToo осудили за клевету — и это прекрасный сигнал от правосудия

Активистку французского движения в поддержку жертв сексуальных домогательств осудили за клевету и обязали выплатить пострадавшему от ложных обвинений мужчине компенсацию в размере €15 тыс., сообщает Le Figaro. Как отмечает обозреватель газеты, этот приговор посылает прекрасный сигнал о превосходстве правовой системы государства над судом интернета, в котором нет ни презумпции невиновности, ни права на защиту.

5 октября 2017 года в США «прогремело» дело Харви Вайшнтейна, после которого Всемирную сеть наводнили хештеги #MeToo, напоминает обозреватель Le Figaro Эжени Бастье. Во Франции движение за свободу высказываний жертв сексуального насилия приобрело особую форму, благодаря журналистке Сандре Мюллер, призвавшей обнародовать имена агрессоров под лозунгом «Разоблачи свинью» (#BalanceTonPorc). «Там, где MeToo приглашал жертв приподнять завесу молчания, #BalanceTonPorc предполагал, что у каждой женщины в запасе имеется враг, которого можно предьявить, и что сделать это — её обязанность», — уточняет автор.

23 октября 2017 года первый «козёл отпущения» был брошен Сандрой Мюллер «на съедение» общественному мнению. Это был экс-редактор издания Equidia Эрик Брион, который за коктейлем заявил журналистке: «У тебя большая грудь. Ты женщина моего типа. Я заставлю тебя испытывать оргазм всю ночь». Из-за этих «несомненно грубых» слов вкупе со «смехотворным предположением» жизнь Бриона оказалась разрушена. Торговый оборот его предприятия уменьшился в четыре раза, а все его отклики на вакансии оставались без ответа. Подруга его покинула, а дети и мать читали в социальных сетях о том, что Брион — насильник. Кроме того, неизбежно в поисковике Google его имя стало появляться в сочетании со словом «свинья».

Что до Сары Мюллер, журнал Time номинировал её на звание «Человек года» наряду с другими женщинами, нарушившими молчание. Вместо раскаяния в своём поступке журналистка выпустила книгу, заголовок которой повторял провокационный хэштег.

Тем не менее два года спустя Суд высшей инстанции Парижа признал разоблачительницу виновной в клевете и приговорил к выплате €15 тыс. в качестве возмещения ущерба потерпевшему, а также к покрытию его судебных расходов в размере €5 тыс. Кроме того, журналистку обязали удалить спорный твит и опубликовать заявление в ряде СМИ.

В ответ на приговор адвокат подсудимой заявил о намерении обжаловать вердикт и предупредил о том, что французская юстиция отправляет не лучший сигнал, а активистки феминистского движения опубликовали на сайте Franceinfo открытое письмо c сожалением о вынесенном решении, а также о том, что Брион не смог довольствоваться раскаянием.

Однако, по убеждению автора статьи, сигнал, отправленный французской системой правосудия, напротив, замечателен: это сигнал о «главенстве правового государства над медийным судилищем».

Как поясняет Бастье, в социальных сетях не существует презумпции невиновности или права на защиту, и именно поэтому радикальные активисты — будь то феминистки или борцы с расизмом — «бесстыдно» используют их. Журналистка приводит несколько примеров этой «безграничной жажды власти цифровых судов» из США, где дела, по её мнению, обстоят ещё хуже, чем во Франции. Так, редактор респектабельного издания New York Review of Books Иэн Бурума в 2018 году был отстранён от должности за публикацию текста в защиту «свиньи», которую вначале обвинили, а позднее оправдали. То же случилось с канадским телеведущим Джиэном Гомеши за колонку против массовой травли.

Разумеется, в контексте победы Эрика Бриона в суде не стоит забывать о свидетельствах тысяч женщин, которые в момент расцвета движения #MeToo позволили обнародовать неприемлемые практики, однако вердикт французского суда напоминает, что во имя благой цели позволено не всё, отмечает автор. А те, кто говорит о в общем и целом положительных результатах компании «Разоблачи свинью», стоит вспомнить слова Вальтера: «Лучше рискнуть оправдать виновного, чем осудить невинного», — заключает Бастье.