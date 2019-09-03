Guardian: в отместку за движение #MeToo мужчины в США стараются избегать женщин на работе

На фоне движения #MeToo всё больше мужчин в США избегают встреч наедине с коллегами женского пола в офисе и неохотно принимают женщин на работу, пишет журналист Арва Мадави в статье для The Guardian со ссылкой на исследование журнала Organizational Dynamics. Мадави называет это способом мужчин наказать женщин за то, что они заставляют задуматься о своём поведении.

Всё больше американцев следуют примеру вице-президента США Майка Пенса, который отказывается обедать наедине с любой женщиной, кроме своей жены, пишет журналист Арва Мадави в своей статье для The Guardian со ссылкой на исследование журнала Organizational Dynamics.



Результаты исследования показывают, что на фоне движения против сексуального насилия и домогательств #MeToo мужчины всё менее охотно взаимодействуют со своими коллегами-женщинами.



Так, 27% мужчин заявили, что избегают встреч наедине с коллегами женского пола. 21% признался, что неохотно принимает женщин на работу, которая потребует тесного взаимодействия, например командировок. А 19% опрошенных мужчин в США не хотят брать на работу привлекательных женщин.



Данный опрос был проведён в начале 2019 года среди представителей различных отраслей. И, как отмечает Мадави, свидетельствует об ухудшении ситуации по сравнению с началом 2018 года, на который пришёлся разгар #MeToo. Так, тогда о нежелании брать женщин на работу, которая потребует тесного межличностного взаимодействия, заявили 15% мужчин, то есть на 6% меньше, чем в этом году.



При этом эти опасения знакомы не только мужчинам. По данным исследования, женщин также беспокоит вопрос приёма на работу представительниц прекрасного пола. В 2018 году в этом признались 10% женщин, тем не менее соответствующие данные за этот год пока не опубликованы.



Однако самым интересным в исследовании автора статьи следующее: оно полностью опровергает мысль о том, что мужчины не понимают, какое поведение недопустимо.



Так, исследователи предложили мужчинам и женщинам выбрать из списка из 19 пунктов те, которые они считают домогательством. И представители обоих полов в целом сошлись в том, что можно назвать выходящим за рамки поведением.



Таким образом, большинство мужчин прекрасно понимают, как не стоит вести себя с коллегами по работе. Что заставило Мадави задуматься, почему так много мужчин боятся общаться с женщинами на работе? Она предполагает, что ответ заключается в злости мужчин на движение #MeToo, на то, что их заставляют задуматься о своём поведении, за что они наказывают женщин.



При этом распространённую в последнее время фразу «Обратная реакция на #MeToo», которая призвана показать, что движение зашло слишком далеко, Мадави называет лишь «ещё одной формой обвинения жертвы; ещё одним способом тихо поставить женщин на место».