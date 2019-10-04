Родом из ГДР — Focus о роли свободы, томатной пасты и салфеток в судьбе Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель полжизни прожила в ГДР, но предпочитала не афишировать свою биографию, пишет Focus. Она не хотела, чтобы на неё вешали ярлык. «Девчонка с Востока» хотела, чтобы в ней видели политика «для всех». И из-за этого она постепенно отрывалась от своих корней, рассказывает издание.

Больше половины своей жизни канцлер Германии Ангела Меркель прожила в ГДР, пишет Focus. Сама она неохотно говорит о своём прошлом, но её редкие высказывания на этот счёт можно даже расценивать как некий «пиар» Германской Демократической Республики. Конечно же, саму систему она не восхваляет, но встаёт на защиту обычной повседневной жизни. «Я была одной из вас, я и сейчас одна из вас», — подчёркивает Меркель.

После объединения Германии в начале своей политической карьеры она иронично называла себя «девчонкой с Востока». Но в публичном поле старалась не афишировать свою биографию. Она не хотела становиться представителем только женщин или жителей Восточной Германии. Она хотела стать политиком «для всех». В результате Меркель постепенно отрывалась от своих корней.

Нынешний канцлер Германии была дочерью священника-евангелиста, который сразу после её рождения переехал на восток Германии. Сначала ей не разрешили вступать в пионеры, но позже она всё-таки сделала это сама, а также состояла в Союзе свободной немецкой молодёжи. Она была членом Общества германо-советской дружбы, принимала участие в московской Олимпиаде, потому что прекрасно знала русский язык. Когда настало время посвящения в юношество, она предпочла ему обряд конфирмации.

Молодой девушке не нравилась жизнь в «государстве рабочих и крестьян». Слишком мало было там свободы и пространства для экспериментов. Позже она жаловалась на то, что многие товары в республике были дефицитными, например, томатная паста и бумажные салфетки. Когда она защищала докторскую по квантовой химии, за которую получила очень хорошую оценку, она также сдала экзамен по марксизму-ленинизму, на котором ей поставили «удовлетворительно»: Меркель всегда дистанцировалась от системы.

В одном из своих интервью она рассказывала, как, будучи абитуриентом, напилась киршвассера, а ещё о том, как в 70-е годы «отшила» вербовщика от Министерства государственной безопасности ГДР. Она сказала ему, что такая болтунья, что обязательно расскажет обо всём друзьям. И вот так постепенно формировалась женщина с особым отношением к системе. «Она относилась к ней критически, но без бунтарства, дистанцировалась от неё, но не была революционеркой», — пишет Focus.

Поначалу Меркель мало говорила о первой половине своей жизни, потому что не хотела, чтобы на неё вешали ярлыки. В то время даже тех, кто просто говорил, что «в ГДР было всё не так плохо», обвиняли в оправдании диктатуры. Канцлер поняла, что это политически опасная территория. К тому же в первое время за ней внимательно следили. Даже однопартийцы говорили о том, что она собирается превратить Германию в «лёгкую версию ГДР». Осуждали её и в том, что в отличие от политиков, воспитанных в Западной Германии, ей недостаточно дорог проект Европы.

Биография же Меркель, её любознательность и открытость по отношению к другим людям и странам можно воспринимать как некий «контрпроект к плановой экономике ГДР». В 1990 году она не заменила одну идеологию другой, просто сменив символы, а стала прагматичным политиком без идеологии. «Ответ на вопрос: «Как много «восточногерманского» в Ангеле Меркель?» очень прост: 35 лет жизни, 35 лет повседневной жизни. Этого достаточно для того, чтобы осознать, что в объединённой Германии ко многим вещам нельзя относиться как к само собой разумеющимся. К томатной пасте, бумажным салфеткам и свободе», — заключает издание.