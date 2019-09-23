Bild: министру обороны Германии «не нашлось места» в самолёте Меркель

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр должны были полететь в США на одном самолёте, но в последний момент канцлер «выставила» своего министра обороны. В итоге два правительственных самолёта вылетели из Берлина с получасовым интервалом — чистое безумие с точки зрения загрязнения атмосферы. При этом на борту Меркель хватило бы места для всей делегации Крамп-Карренбауэр, подчёркивает немецкий таблоид Bild.

Ангела Меркель «вышвырнула» Аннегрет Крамп-Карренбауэр из своего самолёта, пишет немецкий таблоид Bild.

Во время рабочего завтрака в среду министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сидела возле канцлера Ангелы Меркель и сказала ей: «А потом мы ещё вместе совершим эту прекрасную поездку». Однако не тут-то было, подчёркивает Bild.

Всего через несколько часов после этого из ведомства канцлера пришло уведомление об отказе: Аннегрет Крамп-Карренбауэр вместе с её командой были сняты с самолёта незадолго до вылета.

Как поясняет издание, в воскресенье обе женщины должны были лететь в одном самолёте в США: Меркель — в Нью-Йорк, на саммит ООН по климату, Аннегрет Крамп-Карренбауэр — в Вашингтон, на встречу с американским коллегой Марком Эспером и свой первый визит в США.

В итоге во второй половине дня в воскресенье канцлер и её министр обороны вылетели из Берлина на разных самолётах. Самое безумное в этой ситуации: интервал между вылетами составил около получаса, отмечает немецкий таблоид.

Более того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр летела в сопровождении всего лишь шестерых сотрудников, двух пресс-секретарей, одной переводчицы и трёх журналистов в практически пустом транспортном самолёте немецкой военной авиации, рассчитанном примерно на 200 мест. Как подчёркивает издание, объём выбросов углекислого газа в атмосферу при таком перелёте составляет 165 тонн. Примерно так же атмосферу загрязняет и самолёт Ангелы Меркель. Как же могло дойти до такого безумия?

Совместная поездка политиков на одном самолёте была запланирована ещё недели назад — об этом сообщили в министерстве обороны и в немецкой авиации. В частности, Меркель и Крамп-Карренбауэр должны были вместе полететь в Нью-Йорк. Поскольку правительственный самолёт там «припарковать» нельзя, он должен был продолжить перелёт до Вашингтона и доставить туда министра обороны Германии.

После этого в понедельник Крамп-Карренбауэр вместе со своей делегацией вернулась бы домой на самолёте «Люфтганзы», причём билеты были уже забронированы. Как отмечает издание, один билет в бизнесс-классе при раннем бронировании стоит €1,5-2 тыс. В свою очередь, правительственный самолёт должен был забрать Меркель из Нью-Йорка и доставить в Германию. Таков был план, пока ведомство канцлера внезапно не отказало Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подчёркивается в статье.

Команда министра обороны была ошеломлена и отреагировала растерянно. Обе стороны отрицают наличие каких-либо разногласий между Меркель и Крамп-Карренбауэр. В качестве официального обоснования подобного решения сообщалось о наличии «причин организационного характера» и «недостатке места».

Между тем, в правительственном самолёте Меркель, рассчитанном на 130 пассажиров, на момент взлёта только в задней части оставалось более 20 свободных мест. На передних VIP-рядах также оставались свободные места.

Кроме того, на борт взяли министра развития Герда Мюллера вместе с его секретарём. По данным Bild, на обратном пути Меркель должна также взять с собой министра здравоохранения Йенса Шпана, который отправился в Нью-Йорк на общее заседание ООН.

Это означает, что даже на обратном пути в самолёте Меркель ещё оставались места для попутчиков — но только не для Аннегрет Крамп-Карренбауэр, удивляется журналист издания. Почему бы в этой ситуации не совершить перелёт в обе стороны рейсовыми авиалиниями, в министерстве обороны по запросу Bild в воскресенье отвечать не пожелали.