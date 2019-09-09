Die Welt: Германия — страна, где ничего не работает

Немцы впереди планеты всей, очень прогрессивные, берегут природу и при этом надеются, что никто не заметит: в их стране ничего не работает, пишет Die Welt. Это касается и инфраструктурных объектов, и системы образования, и бундесвера. Повсюду недофинансированность, некомпетентность и другие проблемы, сетует автор статьи Штефан Ауст.

Бесконечные долгострои, сломанные мосты, опаздывающие поезда, обветшавшие школы, неудавшийся энергетический поворот — многое в Германии работает не так, как должно, пишет Die Welt. Реальность и мечты сильно расходятся. При этом проблемы касаются не только бедных людей или среднего класса, но и самого канцлера, отмечает автор статьи Штефан Ауст.



В ноябре 2018 года по пути на саммит G20 самолёт Ангелы Меркель сломался, напоминает издание. А в конце февраля 2019 года в Мали застрял правительственный A319 с министром иностранных дел Хайко Маасом на борту. У летательного аппарата возникли проблемы с гидравлической системой. Как-то очень сильно повезло президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру. За день до запланированного перелёта самолёт, на котором он должен был отправиться в Штутгарт, чуть было не разбился.



Серия поломок правительственных машин произошла из-за того, что многие из них устарели. Также были допущены ошибки в техническом обслуживании самолётов. Распускались слухи о саботаже, но делалось это, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание от человеческих, технических и политических ошибок.



К тому же тот факт, что политики продолжают летать, свидетельствует о том, что энергетический переворот в Германии так и не произошёл, пишет издание. Они продолжают загрязнять воздух тоннами углекислого газа. При этом, как оказывается, большинство из них — члены партии зелёных. На железных дорогах ситуация также не стала экологичнее, несмотря на «сказки», которые рассказывают в компании Deutsche Bahn, отмечает Ауст. Её представители заверяют, что высокоскоростные пассажирские поезда используют только «чистое» электричество. При этом чтобы угодить пассажирам, на бумаге списывают «грязное», полученное на угольных и атомных электростанциях, на торговые и региональные перевозки.



К тому же на поездах до сих пор нет быстрого интернета, сетует автор. Сигнал очень слабый, а, когда он сильный, сеть раздаётся на всех пассажиров сразу, из-за чего пропускная способность существенно снижается. «Это ключевой момент системы, в которой ничего не функционирует: мы впереди всех, очень прогрессивные, бережём природу — и надеемся на то, что никто не заметит, что ничего не работает. Ни на железных, ни на уличных дорогах», — объясняет Ауст.



Основная проблема с общественным транспортом на электричестве заключается в том, что его необходимо долго подзаряжать, из-за чего, к примеру, автобусы могут работать только полдня. Сами же немцы не спешат пересаживаться на электромобили, что к лучшему, ведь, если бы их стало слишком много, то огромные пробки были бы не только на автобанах, но и в тех местах, где можно зарядить машину.



Также в Германии есть ряд долгостроев, которые ярко характеризуют всю систему. К примеру, аэропорт Берлин-Бранденбург стал символом того, что в этой стране «ничего не работает». Там строительство «идёт», а точнее «не идёт» с 5 сентября 2006 года. Ошибки в планировании, менеджменте, строительных работах, небрежность — всё это приводило к постоянным задержкам и повышению стоимости проекта.



Ещё один пример — столица Германии по пробкам Гамбург. Там вот уже 90 лет не могут построить транспортную развязку, чтобы грузовики могли подъезжать к местному порту для загрузки и разгрузки. Сначала проекту помешала война, потом проблемы с финансированием, позже его отложили из экологических соображений. Теперь же строительство планируют закончить к 2028 году, и то это пока не точно.



Раньше политики очень красиво рассказывали о том, как немецкие школы позволят мигрантам интегрироваться, и Германия в этом отношении станет образцом для всей Европы. Но быстро выяснилось, что одних добрых намерений недостаточно, чтобы дать образование половине миллиона детей и подростков из Сирии, Афганистана, Ирана и Ирака. В результате учителям пришлось разгребать подсобные помещения, чтобы освободить место для занятий и делать дидактические пособия из подручных материалов. К тому же школы испытывают дефицит кадров и нуждаются в ремонте. «Так что дела в развивающейся стране Германии идут не очень хорошо — ни с интеграцией, ни со школой», — заключает Ауст.



Бундесвер — это ещё одна «большая стройка» ФРГ, продолжает издание. В 2019 году оборонный бюджет Германии составил €44,3 млрд, и всё равно у неё самая маленькая и плохо оснащённая армия. Она даже неспособна справиться со своей главной задачей по защите страны. В официальных документах говорится, что она «условно готова к обороне». Ко всему этому привела отмена воинской повинности и систематическое сокращение оборонного бюджета, считает автор. Немецкие танки, корабли, подводные лодки небоеспособны. Меньше половины истребителей Eurofighter и Tornado не могут взлететь. То же самое касается и военно-транспортных самолётов A400M. Проблемы есть и с оснащением солдат: не хватает бронежилетов, сапог, современных шлемов и приборов ночного видения. «Очевидно, бундесвер стал успешным проектом по разоружению», — заключает Ауст.