N-TV: в Германии обеспокоены ростом числа прибывающих из Турции беженцев

За минувший август на греческие Эгейские острова прибыло 8103 беженцев из Турции, пишет N-TV: отмечается, что поток мигрантов за последние недели резко увеличился. Греческие лагеря для беженцев переполнены: на Эгейских островах уже находится около 24 тыс. мигрантов, часть из которых перевозят на материк.
На острова возле берегов Греции прибывает всё больше лодок с мигрантами из Турции, сообщает N-TV, со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря немецкого правительства Мартины Фитц. Впрочем, она добавила, что число прибывающих мигрантов всё равно намного меньше, чем до сделки ЕС и Турции по беженцам, заключённой в 2016 году.
Издание напоминает, что согласно заключённой сделке, ЕС может отсылать всех нелегально прибывающих в Грецию мигрантов обратно в Турцию. Однако за последние недели количество прибывающих из Турции беженцев резко выросло, отмечает N-TV. Согласно данным управления ООН по делам беженцев, за август 2019 года на греческие Эгейские острова перебралось 8103 человек. На данный момент на островах находится около 24 000 мигрантов, рассчитывающих получить убежище в Европе.
Поскольку лагеря для беженцев оказались переполнены, греческое правительство приняло решение переправить несколько тысяч мигрантов на материк, сообщает издание. По словам Мартины Фитц, сейчас очень важно «значительно повысить» количество мигрантов, высылаемых обратно в Турцию.
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