Welt: Канада справляется с иммиграцией лучше Германии — но и мигранты там другие

Немецкая система приёма мигрантов провалилась, пишет Die Welt. Канадская модель в этой сфере работает намного лучше — однако и мигранты там обладают более высоким уровнем образования и профессиональной квалификации, чем те, кто стремится в Германию. Более того, интеграция мигрантов в Германии осложняется недостаточным знанием языка среди многих приезжих.

Немецкая система приёма мигрантов потерпела крах, пишет газета Die Welt. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в этой сфере Канада справляется значительно лучше. Правда, и мигранты, приезжающие туда, обладают намного более высокой квалификацией, чем те, кто стремится попасть в Германию.

Немецкая экономика вошла в пике, рецессия с большой вероятностью приведёт к стремительному росту безработицы, спрос на рабочую силу существенно снизился, притом что во многих регионах не хватает высококвалифицированных специалистов. По версии корреспондента издания Даниэля Экерта, всё это заставляет обратиться к теме миграционного регулирования в стране.

В качестве образца в этом смысле часто приводят Канаду. Общество там относится к иммиграции весьма лояльно. Впрочем, канадцы предъявляют к экономическим мигрантам более жёсткие требования. В частности, у них есть система оценки, в соответствии с которой предпочтение отдаётся квалифицированным мигрантам с опытом работы и знанием языка. Таким образом Канада заботится о привлечении в страну профессионалов.

Организация экономического сотрудничества и развития проанализировала канадский подход к проблеме и пришла к выводу, что Германия могла бы многому научиться у Канады, отмечает автор статьи. Между тем, большинство мигрантов прибывают в Германию из стран ЕС, пользуясь своими свободами и правом самостоятельно решать, где им обосноваться. К тому же, отмечается непропорционально большая доля беженцев.

Напротив, в Канаде большинство составляют квалифицированные мигранты, и именно в этом аспекте она является образцом для подражания. Среди всех промышленных стран Канада стабильно привлекает самое большое число рабочих мигрантов. В 1967 году она стала первым государством, которое ввело систему оценки для выбора и отсева специалистов с целью укрепить конкурентоспособность страны на мировом уровне.

Как показывают исследования, менее чем каждый третий мигрант приезжает в Канаду в качестве гастарбайтера, однако сопровождающие его члены семьи и родственники тоже обладают относительно высоким уровнем образования. В Германии ситуация иная: один из характерных её признаков состоит в сглаживании границ между рабочими мигрантами и теми, кто приехал в страну по гуманитарным причинам.

В 2018 году в Германию приехало более 526 тыс. человек из государств за пределами ЕС. Почти 61 тыс. из них получили разрешение на временное проживание ради осуществления трудовой деятельности.

Между тем, различия между странами происхождения мигрантов подчас огромны, подчёркивает немецкая газета. 28% приехавших в Германию граждан США получили разрешение на пребывание в стране из-за работы. В случае с сирийцами таковых было лишь 0,2%, с выходцами из Афганистана — 0,1%, в то время как большинство приехало в Германию в качестве беженцев. Канада тоже принимает беженцев по гуманитарным причинам, но на них в стране есть лимит.

На процветавшем в прошедшие годы немецком рынке труда нашли работу многие мигранты из неевропейских стран. С точки зрения некоторых исследователей, их было даже поразительно много. В то же время многие мигранты не обладают высокой квалификацией. Проблема недостатка специалистов, причём не только не самых востребованных профессий, по-прежнему остаётся нерешённой, отмечает немецкая газета. Новый закон о миграции, о котором большая коалиция правительства Германии договорилась этим летом, должен помочь справиться с этой проблемой.

Однако с точки зрения исследователей Организации экономического сотрудничества и развития, немецкое правительство неверно расставляет акценты. По их мнению, немецкая модель не работает, потому что она основана на аттестации формальных квалификаций. В Канаде этого не требуется — там проводится только проверка уровня квалификации без официальной аттестации.

Между тем, в вопросах иммиграционной политики центральное значение имеет не только система профессиональных оценок, но и знание языка — и не просто умение говорить и писать, но и способность использовать его в рабочей сфере. Так, в Канаде профессиональный опыт без знания языка у мигрантов не ценится вовсе.

Кроме того, в Канаде проще получить вид на жительство: для этого трудовому мигранту достаточно успешно пройти отбор. А гражданство в Канаде можно получить уже через три года, отмечает Die Welt. В Германии трудовые мигранты сначала должны получить временный вид на жительство, который может быть продлён и позднее преобразован в разрешение на долговременное пребывание в стране. При этом знания немецкого языка у родственников мигрантов зачастую не позволяют им без проблем интегрироваться в немецкое общество.

На практике многие трудовые мигранты из неевропейских государств после относительно непродолжительного пребывания в Германии снова возвращаются на родину. Это затрудняет интеграцию и не устраивает работодателей. По мнению некоторых экспертов, в случае Германии следовало бы сделать основным критерием отбора мигрантов именно знание языка, а не официальную аттестацию профессиональной квалификации.

Есть и ещё один момент, о котором не стоит забывать, восхищаясь работой канадской иммиграционной модели, подчёркивает автор статьи. Канада граничит по суше с одной-единственной страной — Соединёнными Штатами. В остальном она отделена океаном от мирового потока беженцев, который доставляет столько хлопот Европе, заключает Die Welt.