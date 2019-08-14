Guardian: американская исключительность по Трампу — США примут лишь тех мигрантов, кто сможет себя обеспечить

Как напоминает The Guardian, на постаменте статуи Свободы высечены слова: «Отдайте мне ваших несчастных, ваших бедняков, ваши задавленные массы, мечтающие дышать свободно». После инициативы Дональда Трампа по усложнению процесса выдачи грин-карты, по мнению директора Службы гражданства и миграции США Кена Кучинелли, лучше уточнить, что Америка готова принять бедных, но способных себя обеспечить и не полагаться на помощь государства.
После инициативы президента Дональда Трампа по усложнению процесса оформления ПМЖ для мигрантов директор Службы гражданства и иммиграции США Кен Кучинелли предложил новую интерпретацию стихотворения Эммы Лазарус, высеченного на постаменте статуи Свободы — главного символа Соединённых Штатов Америки, сообщает The Guardian.
Знаменитые строчки сонета Лазарус, написанные в 1883 году от лица самой Свободы, гласят: «Отдайте мне ваших несчастных, ваших бедняков, ваши задавленные массы, мечтающие дышать свободно». Кучинелли же в одном из своих последних интервью предложил внести небольшие изменения в произведение, чтобы описанные строки лучше соответствовали новой действительности и звучали так: «Отдайте мне ваших несчастных, ваших бедняков, которые могут сами себя обеспечивать и не будут обузой на попечении государства».
Как отмечает издание, в рамках новой инициативы начиная с октября американские власти будут проверять материальное состояние мигрантов и уже на этом основании принимать решение о выдаче грин-карты. Предпочтение будет отдаваться тем, кто сможет сам себя обеспечивать и не будет пользоваться социальными государственными программами и пособиями.
Эти меры вызвали довольно много критики. Так, мэр Сиэтла Дженни Дёркан написала в Twitter: «Я так устала просыпаться и видеть новости о такой жестокой, преисполненной ненависти политике. Слишком многие могут пострадать. Мы должны и будем бороться, и мы победим».
Корреспондент CBS в Белом доме Вэйцзя Цзян призналась: «Мой отец приехал в США с 40 долларами в кармане. Мы с мамой переехали вслед за ним, совсем без денег. Мы были несчастными. Мы были бедными. Но эта прекрасная страна помогла нам стать американцами».
Сам Кучинелли идею администрации Трампа защитил и отметил, что требование от мигрантов способности себя обеспечивать нельзя назвать из ряда вон выходящим. «Это не меняет того, что делает Америку исключительной. Мы приглашаем людей приезжать сюда и присоединиться к нам в качестве привилегии», — подчеркнул Кучинелли.
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