SRF: в погоне за «мексиканской мечтой» миллионы американцев пересекают границу США

Каждый год миллионы американцев пересекают границу США с Мексикой для того, чтобы получить там медицинское обслуживание или приобрести жильё по доступным для них ценам, сообщает SRF. Жизнь в достатке превратилась для них из американской в мексиканскую мечту, рассказывает швейцарское издание.

В июле, то есть в прошлом месяце, количество незаконных пересечений на границе США и Мексики уменьшилось. Об этом сегодня сообщило американское министерство внутренней безопасности. По сравнению с июнем количество пересечений сократилось на четверть. При чём в обе стороны. Правительство США не отказывается от своих планов построить стену. Но есть и другая сторона миграции, на которую практически никто не обращает внимания. Самая большая группа мигрантов в Мексике — это американцы. Каждый год миллионы граждан США ездят в соседнюю страну для того, чтобы получить медицинское обслуживание. Репортаж Даниэлы Вахтер.

Нет, это не Америка, а соседняя с ней страна — Мексика, хотя вся реклама на английском. Дело в том, что большая часть пациентов в пограничном городе Тихуане — граждане США. Они не могут позволить себе врачей в США. И из этого извлекают выгоду больницы на другой стороне.

ФРЭНК КАРРИЛЬО, руководитель операционного отдела в больнице Тихуаны: Медицинский туризм — это важнейший экономический сектор. В год он приносит региону на севере Мексики приблизительно один миллиард. Каждый год к нам приезжает более 2 миллионов пациентов.

В центре Тихуана мы встретились с Джеймсом и Эшли. Они специально приехали сюда из Чикаго на операцию желудка.

ДЖЕЙМС: В США эта операция стоит 13 000$. В Тихуане — 3 000$.

И в эту сумму даже включена стоимость ночёвки в отеле и осмотр достопримечательностей.

ЭШЛИ: У нас также появилась возможность посмотреть Тихуану. Врач сказал, чтобы мы веселись, но без излишеств. Это круто! Я рада, что мы сюда приехали. Не только лечиться, но и приобрести культурный опыт.

Американцам очень нравится отношение мексиканцев к жизни. В том числе и Джилл. Но 28-летняя американка переехала сюда по денежным причинам. Она работает в Сан-Диего, а живёт в Тихуане. И каждый день пересекает границу.

Джилл, американка из штата Массачусетс: На те деньги, которые я получаю на работе в США, я жить там не могу. Я работаю в детском музее, мне нравится эта работа. Но я зарабатываю чуть больше базового дохода, так что мне приходиться жить в Мексике.

По имеющимся подсчётам, 1,2 миллиона американцев живут в Мексике, многие из них без документов. Джилл сказала нам, что для неё жизнь в достатке стала не американской, а мексиканской мечтой.

Дата выхода в эфир 10 августа 2019 года