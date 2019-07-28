Times: Верховный суд разрешил Трампу тратить деньги Пентагона на стену

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Минобороны на возведение стены на границе с Мексикой. Американский президент приветствовал это решение, назвав его своей «крупной победой», пишет The Times.

Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп имеет право потратить $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Это решение обрадовало американского президента, пишет The Times.

«Ого! Крупная ПОБЕДА по вопросу о стене. Большой УСПЕХ для безопасности границ и верховенства права», — отреагировал на новость глава Белого дома в своём микроблоге.

Ранее Трамп объявлял в стране чрезвычайное положение, чтобы в обход конгресса получить финансирование своего пограничного проекта. Федеральный суд штата Калифорнии вынес временный запрет на использование средств Минобороны после того, как десятки американских штатов и правозащитных групп подали иски, чтобы оспорить решение президента, которое они сочли антиконституционным, напоминает издание.

Однако Верховный суд США отменил решение нижестоящего органа. По его словам, на данном этапе правительство Трампа доказало, что правозащитные группы не имеют права оспаривать распределение средств.

Демократы в конгрессе приняли это судебное решение в штыки. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент превысил свои полномочия. «Основатели нашей страны создали демократию, в которой управляют люди, а не монархию», — написала она в Twitter.

Первоначально Трамп запрашивал на строительство стены на границе с Мексикой $5,7 млрд. Но после долгого спора с конгрессом он подписал законопроект о расходах, который предусматривал выделение $1,4 млрд на возведение пограничных заграждений, а не конкретно стены.

Затем, сославшись на «вторжение» наркотиков и преступников, президент объявил чрезвычайное положение на границе. В результате он смог перенаправить миллиарды долларов из бюджетов различных государственных ведомств, в том числе Пентагона, поясняет издание.

В 2016 году Трамп сделал строительство стены ключевым элементом своей предвыборной кампании. Между тем в мае число мигрантов, задержанных пограничным патрулем США, достигло 13-летнего максимума — более 144 тыс человек. В июне их количество сократилось до 104 тыс. Однако это значение по-прежнему на 142% выше, чем годом ранее, обращает внимание The Times.