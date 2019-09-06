Welt: границы Европы на замке — если Турция не передумает

Несмотря на перекрытие всех трёх главных миграционных маршрутов, ЕС не решил вопрос c беженцами, пишет Die Welt. Сделки с Турцией, Ливией и Марокко неустойчивы: если они будут аннулированы, Европа вновь не справится с миграционным потоком. Брюсселю нужен новый подход к решению миграционной проблемы, считает издание.
Границы Европы на замке, пишет Die Welt: вот уже несколько месяцев на всех трёх основных миграционных маршрутах действуют соглашения по беженцам. В рамках этих соглашений ЕС перекладывает защиту своих внешних границ на третьи страны, являющиеся для беженцев отправной точкой в Европу.
В 2016 году было достигнуто соглашение с Турцией, в 2017 году — с Ливией, а в 2019-м — с Марокко. Принцип этих сделок всегда одинаков: ЕС предоставляет деньги, оборудование и консультации, а береговая охрана третьих стран предотвращает попытки мигрантов перебраться на другой берег Средиземного моря.
Однако не стоит заблуждаться, предупреждает издание: миграционный вопрос не был решён. Если «неустойчивые» сделки с третьими странами будут аннулированы, ЕС вновь останется без плана дальнейших действий. Признаки подобного сценария появились снова: президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил «открыть ворота», в случае если Брюссель не будет соблюдать внешнеполитических требований Анкары.
Если Турция и вправду откроет границы, Греция не справится с потоком беженцев, поскольку с 2015 года ничего не изменилось, пишет Die Welt. Согласно Дублинскому соглашению, прибрежные государства должны заботиться о беженцах в одиночку. В результате они предпочитают игнорировать проблему и позволяют беженцам отправляться дальше, в другие европейские страны.
Необходим новый подход к решению проблем с миграцией, считает Die Welt. Защита внешних границ должна быть передана агентству ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). Кроме того, на границе должны проверять, кто из мигрантов имеет право на предоставление убежища, — все лица, не имеющие такого права, должны быть депортированы в страны происхождения.
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