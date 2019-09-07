Die Welt: немецкий депутат предложил заменить парадную форму бундесвера на более модную

Эксперт по оборонной политике из партии ХДС Хениннг Отте призвал заменить нынешнюю парадную форму бундесвера, сообщает Die Welt. По словам Отте, новое обмундирование должно быть «модным и элегантным»: политик предложил организовать комиссию из дизайнеров и историков, которые займутся разработкой концепта новой формы.

Солдаты бундесвера должны получить новую парадную форму, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление Хениннга Отте, эксперта по оборонной политике из партии ХДС.

«Бундесверу нужна современная парадная форма, которую солдаты могли бы носить и в повседневной жизни», — заявил Отте. Он также добавил, что новое обмундирование должно быть «модным и элегантным».

Как сообщает издание, депутат предложил создать специальную комиссию из дизайнеров и историков, которые будут работать над образом новой формы. Отте считает, что начать стоит с сухопутных войск, поскольку именно их обмундирование наименее популярно среди солдат.

По словам Отте, немецкие солдаты прекрасно выполняют свой долг — и за это они заслуживают общественного признания, которое, в том числе, должно выражаться в военной форме.

Парадная форма используется солдатами бундесвера для официальных мероприятий, информирует Die Welt. Кроме того, издание напоминает, что в конце августа стало известно о задержке с поставками новых ботинок для бундесвера: они были перенесены на 2022 год.