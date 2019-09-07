Die Welt: немецкий депутат предложил заменить парадную форму бундесвера на более модную
Солдаты бундесвера должны получить новую парадную форму, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление Хениннга Отте, эксперта по оборонной политике из партии ХДС.
Солдаты бундесвера должны получить новую парадную форму, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление Хениннга Отте, эксперта по оборонной политике из партии ХДС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о переговорах главы России Владимира Путина и президента Молдавии Игоря Додона по поводу поставок газа.
Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов поблагодарил публику на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 за поддержку.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 244 Дана Уайт анонсировал бой между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем на турнире UFC 244 .
Несколько заключённых в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге демонстративно нанесли себе порезы на руках.
Министерство иностранных дел Германии заявило, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной «приводит в движение» выполнение Минских соглашений.
Форварды клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Виктор Тихонов и Владимир Ткачёв пожелали удачи чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, который будет защищать свой титул в лёгком весе в поединке с Дастином Порье.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидает жителей столицы на следующей неделе.
Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов победил канадца Нордина Талеба в поединке предварительного карда на турнире UFC 242.
Молдавский президент Игорь Додон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным допустил снижение цены на поставляемый Россией газ для Молдавии.
Хорватский защитник Ведран Чорлука получил повреждение в товарищеском матче московского «Локомотива» с юрмальским «Спартаком» (2:0).
Демонстранты собрались у полицейского участка в гонконгском районе Монг Кок и подожгли возле здания различный мусор.
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 россиянин Омари Ахмедов одержал победу над американцем Заком Каммингсом единогласным решением судей.
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о своей причастности к состоявшемуся между Москвой и Киевом обмену удерживаемыми лицами.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, призвал жителей Дагестана не перекрывать дороги из-за боя сына.
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что ракетно-космический комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович не сможет руководить своей командой в следующем матче Серии А, так как ему предстоит пройти второй курс химиотерапии.
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
Гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер будет стартовать с поул-позишн на Гран-при Италии.
В «Ленкоме» рассказали, когда художественный руководитель театра народный артист СССР Марк Захаров будет выписан из больницы.
Сборная США по баскетболу на стадии второго группового этапа чемпионата мира одержала победу над греческой национальной командой и вышла в четвертьфинал соревнования.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала обмен между Москвой и Киевом, который состоялся 7 сентября.
Музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что не может назвать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим спортсменом России.
Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжском Волгоградской области.
Французские баскетболисты оказались сильнее литовской команды в матче второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Китае.
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами. По его словам, это может стать «первым большим шагом к миру».
Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после победы над Шотландией в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Госкорпорация «Роскосмос» подготовила презентацию, в которой говорится, что начало лётных испытаний новой российской ракеты-носителя «Союз-6» на Байконуре запланировано на 2025 год.
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал слова действующего обладателя титула Рори Макдональда о том, что он уже не хочет причинять людям боль.
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился ожиданиями от поединка с Лоренцем Ларкином, который пройдёт 4 октября.
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следователи приступили к допросу подозреваемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT оценил результаты состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказался относительно возможного боксёрского поединка между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Instagram поздравил москвичей и гостей столицы с Днём города.
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, какой тактики придерживался бы в поединке с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что уничтожили шесть беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) за четыре дня.
Соединённые Штаты поприветствовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Там отметили, что в этом шаге есть признаки «снижения напряжённости» между странами.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после титульного поединка с Дастином Порье может выступить в России.
В Министерстве внутренних дел заявили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева и испанца Рафаэля Надаля в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал, кого он будет поддерживать в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби, в котором встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT состоявшийся между Россией и Украиной обмен удерживаемыми лицами.
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков не думает, что бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор появится на турнире UFC 242 в Абу-Даби, в главном поединке которого встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского отдела МЧС.
Российский МИД прокомментировал взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Даниил Медведев имеет все шансы стать лучшим российским теннисистом в истории.
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве. Об этом информирует РИА Новости.