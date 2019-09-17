Nikkei: поддержим отечественного производителя — Пекин заставляет авиаперевозчиков закупать китайские самолёты
Власти Китая решили усилить давление на национальных авиаперевозчиков и стимулировать их покупать самолёты отечественного производства, сообщает Nikkei Asian Review. По мнению ресурса, такая инициатива может бросить вызов американским и европейским производителям вроде Boeing и Airbus.
Как отмечает Nikkei Asian Review, сразу три крупнейших китайских авиаперевозчика, China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Air China, заказали внушительные партии региональных самолётов у производителей Поднебесной. В конце августа компании заявили о закупке самолётов ARJ21 Xiangfeng, рассчитанных на 78—90 мест, у COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) — по 35 единиц каждая. Первые поставки будут готовы уже в следующем году, а последние — к 2024 году.
Новостной портал напоминает, что проект ARJ21 был запущен ещё в 2002 году, в первый полёт самолёт отправился в 2008 году, а в 2016 году стал первой моделью китайского производства в коммерческой эксплуатации.
Пекин рассчитывает, что, перейдя на самообеспечение, в будущем китайские авиакомпании будут меньше зависеть от Boeing и Airbus, а китайскими самолётами начнут интересоваться иностранные покупатели. В феврале один из высокопоставленных госслужащих, занимающийся вопросами гражданской авиации, объявил о правительственной инициативе по продвижению самолётов отечественного производства. И, по мнению Nikkei Asian Review, недавние закупки трёх крупнейших авиаперевозчиков страны свидетельствуют о том, что план уже начал приносить свои плоды.
По данным ресурса, China Southern Airlines и Air China и вовсе рассматривают перспективу создания объединённой авиакомпании, которая летала бы главным образом на ARJ21. И власти, которые обычно не спешат одобрять новые авиалинии, в этот раз с готовностью дали проекту «зелёный свет».
Ощутив правительственную поддержку, COMAC собирается ускорить темпы производства ARJ21 — с 15 в 2018 году до 30 к 2020-му. В то же время компания рассчитывает получить у властей одобрение на создание более вместительных самолётов C919. В таком формате COMAC смог бы уже выйти на международный рынок и непосредственно бросить вызов Airbus A320 и Boeing 737.
Помимо COMAC, производством пассажирских самолётов в Китае занимается компания Xian Aircraft Industrial Corporation, входящая в концерн AVIC I. Самолёт Xian МА60 уже экспортируют в Зимбабве и Лаос.
Nikkei Asian Review добавляет, что, согласно информации Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2018 году число пассажиров авиаперевозок в Китае выросло более чем на 15%, превратив страну во второй по величине авиационный рынок в мире после США. Такие внушительные темпы роста могут вывести китайских производителей на международный уровень и, возможно, дадут возможность изменить всю авиапромышленность.