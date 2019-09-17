Nikkei: поддержим отечественного производителя — Пекин заставляет авиаперевозчиков закупать китайские самолёты

Пекин усилил давление на национальные авиакомпании, чтобы заставить их закупать самолёты китайского производства, сообщает Nikkei Asian Review. По мнению ресурса, учитывая стремительные темпы роста китайского авиационного рынка, производители Поднебесной смогут бросить вызов мировым лидерам вроде Boeing и Airbus и изменить глобальную авиапромышленность.

Власти Китая решили усилить давление на национальных авиаперевозчиков и стимулировать их покупать самолёты отечественного производства, сообщает Nikkei Asian Review. По мнению ресурса, такая инициатива может бросить вызов американским и европейским производителям вроде Boeing и Airbus.

Как отмечает Nikkei Asian Review, сразу три крупнейших китайских авиаперевозчика, China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Air China, заказали внушительные партии региональных самолётов у производителей Поднебесной. В конце августа компании заявили о закупке самолётов ARJ21 Xiangfeng, рассчитанных на 78—90 мест, у COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) — по 35 единиц каждая. Первые поставки будут готовы уже в следующем году, а последние — к 2024 году.

Новостной портал напоминает, что проект ARJ21 был запущен ещё в 2002 году, в первый полёт самолёт отправился в 2008 году, а в 2016 году стал первой моделью китайского производства в коммерческой эксплуатации.

Пекин рассчитывает, что, перейдя на самообеспечение, в будущем китайские авиакомпании будут меньше зависеть от Boeing и Airbus, а китайскими самолётами начнут интересоваться иностранные покупатели. В феврале один из высокопоставленных госслужащих, занимающийся вопросами гражданской авиации, объявил о правительственной инициативе по продвижению самолётов отечественного производства. И, по мнению Nikkei Asian Review, недавние закупки трёх крупнейших авиаперевозчиков страны свидетельствуют о том, что план уже начал приносить свои плоды.

По данным ресурса, China Southern Airlines и Air China и вовсе рассматривают перспективу создания объединённой авиакомпании, которая летала бы главным образом на ARJ21. И власти, которые обычно не спешат одобрять новые авиалинии, в этот раз с готовностью дали проекту «зелёный свет».

Ощутив правительственную поддержку, COMAC собирается ускорить темпы производства ARJ21 — с 15 в 2018 году до 30 к 2020-му. В то же время компания рассчитывает получить у властей одобрение на создание более вместительных самолётов C919. В таком формате COMAC смог бы уже выйти на международный рынок и непосредственно бросить вызов Airbus A320 и Boeing 737.

Помимо COMAC, производством пассажирских самолётов в Китае занимается компания Xian Aircraft Industrial Corporation, входящая в концерн AVIC I. Самолёт Xian МА60 уже экспортируют в Зимбабве и Лаос.

Nikkei Asian Review добавляет, что, согласно информации Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2018 году число пассажиров авиаперевозок в Китае выросло более чем на 15%, превратив страну во второй по величине авиационный рынок в мире после США. Такие внушительные темпы роста могут вывести китайских производителей на международный уровень и, возможно, дадут возможность изменить всю авиапромышленность.