CNN: сближение Сербии с «красным драконом» — тревожный знак для США

Китай активно инвестирует в различные инфраструктурные проекты в Сербии, увеличивая своё влияние в этой балканской стране. Всё это вызывает тревогу у Вашингтона, которого беспокоит усиление роли Пекина в делах европейских государств в целом, передаёт CNN.

Если идти по путям в пригороде Белграда, можно попасть в Центральную Европу. Если следовать за денежными потоками, можно оказаться в совершенном ином месте.

Новые пути имеют маркировку компании «Китайские железные дороги». Это один из масштабных проектов Китая в Сербии, которые отдаляют страну от традиционных западных союзников и сближают с дальневосточным красным драконом.

Когда-то этот сталелитейный завод принадлежал американской корпорации US Steel. После того, как он перестал приносить доход, американцы продали его сербскому правительству за один доллар. Но потом на сцене появились китайцы. Бывший строитель Волислав Миленкович говорит, что этот шаг спас его родной городок.

ВОЛИСЛАВ МИЛЕНКОВИЧ, житель Смедерево: Люди здесь действительно считают китайцев спасителями. Они хотели бы, чтобы китайцы здесь остались. Если они уйдут, для многих из нас это станет катастрофой.

Китай купил завод с наценкой в $51 млн, после чего инвестировал в него дополнительные средства.

ОРЕН ЛИБЕРМАН, корреспондент CNN: Для местных деревень, которые сталелитейный завод обеспечивает работой, именно Китай выглядит спасителем. Он создаёт впечатление, что Пекин спешит на помощь, и увеличивает зависимость Сербии от другой сверхдержавы.

Дело не только в инфраструктуре. Китайская полиция вскоре начнёт патрулировать Сербию, учитывая рост китайского туризма. Телекоммуникационная фирма Huawei устанавливает камеры видеонаблюдения в столице страны Белграде. И, согласно планам, Huawei построит здесь сеть пятого поколения, несмотря на беспокойство США по поводу безопасности китайского технологического гиганта. Всё это — тревожный знак для Америки.

КАЙЛ СКОТТ, посол США в Сербии: Мы пытаемся поддерживать их движение в одном направлении. Им следует аккуратно относиться к тому, куда они движутся.

Кайл Скотт — посол США в Сербии. Его работа — часть усилий, направленных на сближение двух стран. В прошлом месяце Белый дом принимал министра иностранных дел Сербии, который призвал американских сербов поддерживать Дональда Трампа.

Двери для дружбы открыты, но в них входит Китай, который приносит деньги и займы. Для властей Сербии, которые не откликнулись на нашу просьбу дать комментарий, новое внимание означает стимулирование экономики, строительство крайне необходимых инфраструктурных проектов и появление нового влиятельного друга в регионе.

КАЙЛ СКОТТ: В настоящий момент Сербия — это якорь для китайской инициативы. Но цепи от этого якоря ведут в другие страны.

Здесь существует общее чувство унижения. Сербы так и не простили США или Европе натовские бомбёжки 20-летней давности, которые должны были остановить этнические чистки в Косово. Одной из целей оказалось китайское посольство. США утверждало, что это была ошибка. Этому объяснению особо не верят ни сербы, ни китайцы.

ОРЕН ЛИБЕРМАН: Если я выйду на улицу и спрошу сербского обывателя: «Кто лучший друг Сербии, Китай или США», как вы думаете, что мне ответят?

КАЙЛ СКОТТ: Без сомнений, они скажут: Китай. Меня это не удивляет. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Это также является частью местной медийной среды. На одну нейтральную статью о них (китайцах. — ИноТВ) приходится 50 позитивных, в то время как на одну нейтральную статью о Западе приходится порядка 25 негативных.

На месте посольства китайцы строят свой крупнейший культурный центр в Европе. Перед ним стоит статуя Конфуция. Не нужно понимать поговорки, чтобы прочесть знаки на улице Конфуция возле Площади сербско-китайской дружбы. Орен Либерман, CNN, Белград.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2019 года.