Politico: Сербия расширяет экономические связи с Россией, несмотря на предупреждения ЕС

Сербия планирует заключить договор с ЕАЭС, который станет дополнением к российско-сербскому торговому соглашению, подписанному в 2000 году, сообщает Politico. Между тем, в Брюсселе напомнили, что одним из условий вступления Сербии в ЕС является выход из всех двусторонних торговых договоров. Впрочем, по словам одного из сербских политиков, переговоры с ЕС затягиваются, а тем временем Сербии нужно думать о своих интересах.
Сербия намерена развивать свои торговые отношения с Россией, сообщает Politico. В Белграде планируют заключить договор с ЕАЭС, несмотря на то что одним из условий для вступления страны в ЕС является выход из всех двусторонних торговых соглашений.
По словам одного из представителей сербских властей, Белград хорошо осведомлён о своих обязательствах в качестве кандидата на вступление в Евросоюз.
Как отмечает издание, договор с ЕАЭС может стать дополнением к торговому соглашению между Сербией и Россией, подписанному в 2000 году. Между тем в Брюсселе намекнули, что подобное расширение экономических связей с Россией противоречит намерению Сербии вступить в ЕС: в минувшую среду пресс-секретарь Европейской службы внешней связи заявил, что «в рамках переговоров о вступлении в ЕС Сербия обязуется выйти из всех двусторонних договоров о свободной торговле в день принятия в союз».
В специальном отчёте Еврокомиссии по Сербии сказано, что запланированная торговая сделка Белграда с ЕАЭС должна будет включать в себя пункт о выходе из договора — для того чтобы Сербия могла аннулировать его при вступлении в ЕС.
Сербия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году: переговоры о вступлении длятся по сей день, напоминает Politico. За последнее время их прогресс был не очень значителен, пишет издание, ссылаясь на заявление одного из сербских политиков: «Наше вступление в ЕС в ближайшие 2—3 года выглядит маловероятным. Между тем, нам необходимо заботиться о собственных интересах. У нас хорошие отношения с Россией».
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