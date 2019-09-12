Bloomberg: не испугались даже Брюсселя — Сербия хочет присоединиться к ЕЭС

Белград твёрдо намерен присоединиться к Евразийскому экономическому сообществу вопреки гневной реакции брюссельских чиновников, пишет сайт Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, сербские лидеры уверяют, что подписание торгового соглашения с Москвой никак не повлияет на европейскую интеграцию Сербии, однако в Брюсселе считают, что Белграду стоило бы и поактивнее проявлять своё желание присоединиться к Евросоюзу.

Планы Сербии по присоединению к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому сообществу (ЕАЭС) вызвали гнев со стороны Европейского союза, к которому рассчитывает присоединиться Белград, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Еврокомиссия чётко дала понять, что в случае вступления в ЕС Сербии придётся разорвать все двусторонние торговые соглашения с прочими странами, а лидеры ряда государств — членов Евросоюза ранее заявляли, что желают, чтобы Белград, определяя свою политику, ориентировался прежде всего на Брюссель. «Двигаться сразу в нескольких разных направлениях невозможно, — говорил, в частности, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который много лет проработал на Балканах. — Если серьёзно относишься к своей европейской ориентации, нужно, разумеется, делать такие политические заявления, которые тебя с ней сближают. Ну а это заявление к таким не относится».

Между тем, сербские официальные лица такую критику просто проигнорировали — страна намеревается к 25 октября присоединиться к ЕАЭС, в которое помимо России входят также Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, говорится в материале. Комментируя ситуацию, министр торговли Сербии Расим Ляич подчёркивал, что присоединение к ЕАЭС «не станет преградой для европейской интеграции» страны, а предупреждения Еврокомиссии «никак не повлияют на решение Сербии заключить такое соглашение с Москвой», пишет Bloomberg.

Пока Сербия не является членом ЕС, Брюссель не может иметь никакого влияния на то, к каким блокам может присоединяться Белград, признаёт обозреватель Bloomberg. Вместе с тем, отдельные представители руководства Евросоюза указывали на то, что им хотелось бы видеть со стороны Сербии «больше проявлений заинтересованности» во вступлении в блок, в особенности в свете опубликованного в этом году доклада ЕС о процессе интеграции Белграда, в котором говорилось, что сербские власти согласуют свою политику в области международных дел и безопасности с курсом Брюсселя лишь отчасти, подчёркивает журналист.

Сербские лидеры в прошлом неоднократно заявляли, что членство в ЕС является для страны приоритетом, и что они рассчитывают на достижение этой цели к середине следующего десятилетия, говорится в статье Bloomberg. Однако в то же время Сербия сохраняет много исторических и культурных связей с Россией, которая помогает Белграду «мешать дальнейшему признанию Косова в международных организациях», полагает обозреватель агентства. Кроме того, Москва безвозмездно передавала сербской стороне истребители и танки, а высокопоставленные фигуры Сербии — в том числе и нынешний президент страны Александр Вучич — часто совершают визиты в российскую столицу, подчёркивает журналист.

Как напоминает автор, ЕАЭС было основано российским президентом Владимиром Путиным для того, чтобы создать «соперника» для открытого рынка ЕС и помочь Москве восстановить свою сферу влияния на территории бывшего СССР.

Впрочем, сербские экономисты сомневаются в том, что членство в ЕАЭС принесёт Сербии какую-то существенную выгоду, ведь основные рынки сбыта страны располагаются не на востоке, а на западе Европы, сообщает Bloomberg. «Россия сможет приобретать лишь четверть того объёма товаров, который мы вывозим в Германию и Италию, — цитирует агентство экономиста и члена консультационного совета сербского Центрального банка. — Мы получаем доступ к новому рынку, но главный вопрос здесь заключается в том, что мы можем предложить. Мы экспортируем продукты питания, а также фрукты и овощи, но мы не имеем конкурентоспособности в плане цен».