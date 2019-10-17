Irish Times: почти договорились — в Северной Ирландии отказались поддерживать новую сделку по брекситу

Североирландская Демократическая юнионистская партия объявила о том, что «не может поддержать» новый вариант соглашения по брекситу и предлагаемые в нём решения таможенного вопроса, пишет The Irish Times. Партия, без поддержки которой Борису Джонсону будет трудно «протащить» новый проект через палату общин, заверила, что будет работать с британским правительством над «разумной сделкой».
Лидер североирландской Демократической юнионистской партии Арлин Фостер и её заместитель Найджел Доддс заявили, что они не могут поддержать новый план сделки по брекситу, сообщает The Irish Times.
В официальном заявлении партии говорится, что она «не может поддержать предлагаемые решения по вопросам таможенных договорённостей». Также, по мнению Фостер, в новом варианте соглашения неясна ситуация с налогом на добавочную стоимость.
Тем не менее партия заверила, что продолжит работать с британским правительством, чтобы подготовить «разумную сделку, которая устраивает Северную Ирландию и защищает экономическое и конституционное единство Соединённого Королевства».
Как комментирует издание, заявление Фостер — новый удар по британскому премьер-министру Борису Джонсону и его надеждам на одобрение пересмотренного варианта сделки. Поддержка Демократической юнионистской партии и самых ярых сторонников брексита необходима Джонсону, чтобы «протащить» соглашение через палату общин. Помимо поддержки партии Фостер, также немаловажно, как новый план воспримет и Ассамблея Северной Ирландии.
В среду 16 октября Мишель Бернье, возглавляющий команду ЕС в переговорах по брекситу, объявил представителям европейских государств, что новая сделка почти готова, но окончательного компромисса пока достичь не удалось. Как ожидается, лидеры стран ЕС рассмотрят соглашение на саммите Европейского совета в Брюсселе, который будет проходить 17—18 октября.
По условиям новой версии сделки, Северная Ирландия должна остаться частью таможенной территории Великобритании, но при этом будет подчиняться таможенным правилам Евросоюза, чтобы избежать проволочек на границе с Республикой Ирландией. Наиболее крупным камнем преткновения между ЕС и Великобританией остаётся налог на добавочную стоимость в Северной Ирландии — по чьей именно системе он будет высчитываться и кому предназначаться.
Как обращает внимание The Irish Times, Джонсон надеялся на то, что его пересмотренную сделку одобрят и он сможет представить её палате общин уже в субботу 19 октября, чтобы успеть до условленной даты для брексита — 31 октября. Теперь же премьер-министру придётся как-то решать ситуацию с Демократической юнионистской партией.
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