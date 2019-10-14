Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: уйти 31-го — королева назвала выход из ЕС приоритетом британского правительства

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Британская королева Елизавета II в своей тронной речи назвала выход её страны из Евросоюза приоритетом для правительства Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph. Причём, по её словам, Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.
Telegraph: уйти 31-го — королева назвала выход из ЕС приоритетом британского правительства
Reuters
Приоритет Британии состоит в том, чтобы выйти из Евросоюза к концу этого месяца, — об этом, как пишет The Daily Telegraph, заявила британская королева Елизавета II в своей тронной речи.
 
«Приоритет моего правительства всегда заключался в обеспечении выхода Соединённого Королевства из Европейского союза 31 октября, — подчеркнула она. — Моё правительство намерено работать с Европейским союзом над новым партнёрством, базирующимся на свободной торговле и дружеском сотрудничестве».
 
Это заявление демонстрирует серьёзное ужесточение позиции британской королевы по сравнению с 2017 годом, когда она говорила, что главная задача её правительства — заключить сделку с Брюсселем, а не выйти из ЕС без таковой.
 
«Приоритет моего правительства заключается в обеспечении наилучшей сделки, в то время как страна выходит из ЕС», — сказала она в тронной речи 2017 года.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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