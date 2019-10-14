Telegraph: уйти 31-го — королева назвала выход из ЕС приоритетом британского правительства

Приоритет Британии состоит в том, чтобы выйти из Евросоюза к концу этого месяца, — об этом, как пишет The Daily Telegraph, заявила британская королева Елизавета II в своей тронной речи.

«Приоритет моего правительства всегда заключался в обеспечении выхода Соединённого Королевства из Европейского союза 31 октября, — подчеркнула она. — Моё правительство намерено работать с Европейским союзом над новым партнёрством, базирующимся на свободной торговле и дружеском сотрудничестве».

Это заявление демонстрирует серьёзное ужесточение позиции британской королевы по сравнению с 2017 годом, когда она говорила, что главная задача её правительства — заключить сделку с Брюсселем, а не выйти из ЕС без таковой.

«Приоритет моего правительства заключается в обеспечении наилучшей сделки, в то время как страна выходит из ЕС», — сказала она в тронной речи 2017 года.