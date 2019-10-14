Telegraph: уйти 31-го — королева назвала выход из ЕС приоритетом британского правительства

Британская королева Елизавета II в своей тронной речи назвала выход её страны из Евросоюза приоритетом для правительства Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph. Причём, по её словам, Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.
Приоритет Британии состоит в том, чтобы выйти из Евросоюза к концу этого месяца, — об этом, как пишет The Daily Telegraph, заявила британская королева Елизавета II в своей тронной речи.
«Приоритет моего правительства всегда заключался в обеспечении выхода Соединённого Королевства из Европейского союза 31 октября, — подчеркнула она. — Моё правительство намерено работать с Европейским союзом над новым партнёрством, базирующимся на свободной торговле и дружеском сотрудничестве».
Это заявление демонстрирует серьёзное ужесточение позиции британской королевы по сравнению с 2017 годом, когда она говорила, что главная задача её правительства — заключить сделку с Брюсселем, а не выйти из ЕС без таковой.
«Приоритет моего правительства заключается в обеспечении наилучшей сделки, в то время как страна выходит из ЕС», — сказала она в тронной речи 2017 года.
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