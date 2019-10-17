Sky News: Джонсон и ЕС договорились о сделке по брекситу, но радоваться пока рано

Борис Джонсон и Евросоюз договорились о сделке по брекситу, сообщает Sky News. Однако это ещё ничего не значит, отмечает телеканал: будучи премьер-министром, Тереза Мэй тоже достигала соглашения с Брюсселем о сделке, но не смогла заручиться поддержкой британского парламента.

С нами снова на связи корреспондент Sky News Мишель Клиффорд, которая сообщит нам подробности о том, что, очевидно, представители ЕС подтвердили заключение соглашения (по брекситу. — ИноТВ). Мишель?

МИШЕЛЬ КЛИФФОРД, корреспондент SkyNews: Да, Жан-Клод Юнкер только что написал в Twitter, что сделка заключена. Я попытаюсь прочитать сообщение – у меня нет сейчас моих очков. Он говорит: «Когда есть воля, будет и сделка. И мы её достигли! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании. И это доказательство того, что мы стремимся найти решение. Я рекомендую Европейскому совету поддержать эту сделку».

Иными словами, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтверждает, что они заключили сделку. Ранее сегодня утром Демократическая юнионистская партия (ДЮП) объявила, что не собирается одобрять эту сделку. Но обе стороны (переговоров. — ИноТВ) говорят, что они подготовили текст, который будет представлен 27 лидерам ЕС. Очевидно, их придётся убедить. Разумеется, это не означает, что ДЮП поддержит это соглашение.

И понятно, что всё, что достигнуто на этом саммите Европейского совета, рассмотрят в британском парламенте. Сделка должна будет ратифицирована Европарламентом. Так что впереди ещё длинный путь. Но с учётом той музыки, которую мы услышали сегодня утром от ДЮП, в Брюсселе вздохнут с большим облегчением. «Когда есть воля, будет и сделка. И мы её достигли!» — заявляет Жан-Клод Юнкер.

Да, Мишель. И, как мы только что узнали, Борис Джонсон тоже написал в Twitter о заключении сделки. Что собой представляет эта сделка? По-видимому, обе стороны довольны и готовы её подписать. Каковы её основные моменты?