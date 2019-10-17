Sky News: Джонсон и ЕС договорились о сделке по брекситу, но радоваться пока рано

Борис Джонсон и Евросоюз договорились о сделке по брекситу, сообщает Sky News. Однако это ещё ничего не значит, отмечает телеканал: будучи премьер-министром, Тереза Мэй тоже достигала соглашения с Брюсселем о сделке, но не смогла заручиться поддержкой британского парламента.
С нами снова на связи корреспондент Sky News Мишель Клиффорд, которая сообщит нам подробности о том, что, очевидно, представители ЕС подтвердили заключение соглашения (по брекситу. — ИноТВ). Мишель?
МИШЕЛЬ КЛИФФОРД, корреспондент SkyNews: Да, Жан-Клод Юнкер только что написал в Twitter, что сделка заключена. Я попытаюсь прочитать сообщение – у меня нет сейчас моих очков. Он говорит: «Когда есть воля, будет и сделка. И мы её достигли! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании. И это доказательство того, что мы стремимся найти решение. Я рекомендую Европейскому совету поддержать эту сделку».
Иными словами, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтверждает, что они заключили сделку. Ранее сегодня утром Демократическая юнионистская партия (ДЮП) объявила, что не собирается одобрять эту сделку. Но обе стороны (переговоров. — ИноТВ) говорят, что они подготовили текст, который будет представлен 27 лидерам ЕС. Очевидно, их придётся убедить. Разумеется, это не означает, что ДЮП поддержит это соглашение.
И понятно, что всё, что достигнуто на этом саммите Европейского совета, рассмотрят в британском парламенте. Сделка должна будет ратифицирована Европарламентом. Так что впереди ещё длинный путь. Но с учётом той музыки, которую мы услышали сегодня утром от ДЮП, в Брюсселе вздохнут с большим облегчением. «Когда есть воля, будет и сделка. И мы её достигли!» — заявляет Жан-Клод Юнкер.
Да, Мишель. И, как мы только что узнали, Борис Джонсон тоже написал в Twitter о заключении сделки. Что собой представляет эта сделка? По-видимому, обе стороны довольны и готовы её подписать. Каковы её основные моменты?
МИШЕЛЬ КЛИФФОРД: Из того, что мы слышали, им было необходимо урегулировать разногласия по таможенному вопросу. В новом соглашении эти разногласия как раз были урегулированы, хотя ДЮП не слишком довольна таможенным соглашением, по условиям которого Северная Ирландия покинет Таможенный союз ЕС и будет частью таможенной территории Великобритании, но, с административной точки зрения, она также будет подчиняться таможенным правилам Евросоюза.
Также существует вопрос согласия (Ассамблеи Северной Ирландии. — ИноТВ), который смущает ДЮП. Какую роль в дальнейшем, после переходного периода, будут играть Северная Ирландия и её политики в процессе изменения соглашения или будут ли они иметь голос, когда будет приниматься решение о продолжении следовать соглашению? Ещё была проблема с налогами, но она вроде как была разрешена.
Таким образом, они, кажется, сумели найти компромисс по оставшимся разногласиям, по крайней мере судя по этому тексту. Но как я уже отметила, сначала новый вариант сделки должны просмотреть 27 лидеров стран ЕС. У Бориса Джонсона будет возможность обратиться к ним, прежде чем они разъедутся. И думаю, сейчас, в столь судьбоносный момент, он особенно заинтересован в этом обращении. Правда, дальше предстоит нелёгкая задача «протащить» сделку через палату общин, ещё одна задача — «протащить» её через Европарламент.
Конечно, это существенный прорыв. Но давайте не забывать, Тереза Мэй в своё время тоже добилась соглашения по выходу из ЕС, но только она несколько раз потерпела поражение, пытаясь провести свою сделку через парламент. Так что перед тем как всё будет урегулировано, предстоит пройти ещё длинный путь.
Дата выхода в эфир 17 октября 2019 года.