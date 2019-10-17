Фарадж: сделка с ЕС не решит все проблемы брексита

В интервью Sky News евродепутат Найджел Фарадж высказался против сделки, в соответствии с которой Великобритания даже после выхода из ЕС останется связанной европейскими правилами. По словам Фараджа, самое трудное для Соединённого Королевства ещё впереди.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, депутат Европейского парламента: Лучше всего для нас было бы осуществить брексит. А брексит означает уход с единого рынка, из Таможенного союза (ЕС. — ИноТВ) и из-под юрисдикции Европейского суда, а в конечном итоге — заключение разумного торгового соглашения с нашими друзьями в Европе. Вот чего мы всегда хотели. Понимаете, нас устраивает взаимность и справедливый обмен, но мы не хотим быть частью политических институтов.



Но вот в чём проблема. Хорошо, бэкстоп* заменят чем-то другим. С точки зрения Демократической юнионистской партии (Северной Ирландии. — ИноТВ), это может быть ничуть не лучше, если не хуже бэкстопа. Но тогда всё остальное, я имею в виду наш будущий курс… Представим себе, что с этим согласились. Это положит конец проблемам большой дискуссии о брексите? Нет. Можно сказать, что мы выполнили только самую лёгкую часть задачи. Трудно нам придётся в ближайшие два-три года. Потому что мы будем наполовину внутри, наполовину вне этой фантастической страны.



И вот настоящая проблема. Если мы хотим достичь какого-либо соглашения о свободной торговле с ЕС, французы и испанцы уже говорят: мы ловим рыбу, вы не можете вернуть себе свои территориальные воды для рыбного промысла. Мы не знаем точно, но похоже, что…



Но опять-таки, правда в том, что наши рыболовы продают свой улов в основном в Евросоюз…



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Потому что там ненасытный спрос на рыбу…



Но должна же быть какая-то взаимность, разве нет?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Нет, потому что покупка и продажа товара — это совсем не то что управление и контроль над тем, что должно принадлежать вам. То же самое и с согласованием норм и стандартов. Если в ближайшие два, три или четыре года нам предстоят переговоры о согласовании норм и стандартов — а в этом вопросе они не пойдут ни на какие уступки — и о дальнейшем развитии существующего таможенного партнёрства, многие из нас скажут: «А какой смысл тогда уходить?»



Вы бы хотели, чтобы в Великобритании нормы, касающиеся окружающей среды и прав рабочих, были хуже?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: В демократическом государстве… Нет-нет, здесь мы спорим не о том. В демократическом государстве во время парламентских выборов следует обсуждать трудовое законодательство, законы об окружающей среде… Думаю, мы вполне способны решать эти вопросы гораздо лучше, чем их решают на уровне ЕС.



Может быть, и способны, но следует ли нам это делать?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да!



Потому что, если у нас будет прямая конкуренция с Евросоюзом, возможно, было бы неплохо подрезать их здесь…



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Но это же и есть конкуренция.



Дата выхода в эфир 17 октября 2019 года.



* Режим пребывания Северной Ирландии в едином европейском таможенном и рыночном пространстве после выхода Великобритании из ЕС (прим. ИноТВ).