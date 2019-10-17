Фарадж: сделка с ЕС не решит все проблемы брексита

В интервью Sky News евродепутат Найджел Фарадж высказался против сделки, в соответствии с которой Великобритания даже после выхода из ЕС останется связанной европейскими правилами. По словам Фараджа, самое трудное для Соединённого Королевства ещё впереди.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, депутат Европейского парламента: Лучше всего для нас было бы осуществить брексит. А брексит означает уход с единого рынка, из Таможенного союза (ЕС. — ИноТВ) и из-под юрисдикции Европейского суда, а в конечном итоге — заключение разумного торгового соглашения с нашими друзьями в Европе. Вот чего мы всегда хотели. Понимаете, нас устраивает взаимность и справедливый обмен, но мы не хотим быть частью политических институтов.
Но вот в чём проблема. Хорошо, бэкстоп* заменят чем-то другим. С точки зрения Демократической юнионистской партии (Северной Ирландии. — ИноТВ), это может быть ничуть не лучше, если не хуже бэкстопа. Но тогда всё остальное, я имею в виду наш будущий курс… Представим себе, что с этим согласились. Это положит конец проблемам большой дискуссии о брексите? Нет. Можно сказать, что мы выполнили только самую лёгкую часть задачи. Трудно нам придётся в ближайшие два-три года. Потому что мы будем наполовину внутри, наполовину вне этой фантастической страны.
И вот настоящая проблема. Если мы хотим достичь какого-либо соглашения о свободной торговле с ЕС, французы и испанцы уже говорят: мы ловим рыбу, вы не можете вернуть себе свои территориальные воды для рыбного промысла. Мы не знаем точно, но похоже, что…
Но опять-таки, правда в том, что наши рыболовы продают свой улов в основном в Евросоюз…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Потому что там ненасытный спрос на рыбу…
Но должна же быть какая-то взаимность, разве нет?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Нет, потому что покупка и продажа товара — это совсем не то что управление и контроль над тем, что должно принадлежать вам. То же самое и с согласованием норм и стандартов. Если в ближайшие два, три или четыре года нам предстоят переговоры о согласовании норм и стандартов — а в этом вопросе они не пойдут ни на какие уступки — и о дальнейшем развитии существующего таможенного партнёрства, многие из нас скажут: «А какой смысл тогда уходить?»
Вы бы хотели, чтобы в Великобритании нормы, касающиеся окружающей среды и прав рабочих, были хуже?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: В демократическом государстве… Нет-нет, здесь мы спорим не о том. В демократическом государстве во время парламентских выборов следует обсуждать трудовое законодательство, законы об окружающей среде… Думаю, мы вполне способны решать эти вопросы гораздо лучше, чем их решают на уровне ЕС.
Может быть, и способны, но следует ли нам это делать?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да!
Потому что, если у нас будет прямая конкуренция с Евросоюзом, возможно, было бы неплохо подрезать их здесь…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Но это же и есть конкуренция.
Дата выхода в эфир 17 октября 2019 года.
* Режим пребывания Северной Ирландии в едином европейском таможенном и рыночном пространстве после выхода Великобритании из ЕС (прим. ИноТВ).
Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от россиянки Вероники Кудерметовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Договорённость между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии стала великим днём как для США и Турции, так и для всей цивилизации, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договорённость с Соединёнными Штатами о приостановке операции «Источник мира» включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке Сирии.
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал возможное появление новых устройств для контроля скорости автомобилей вместо фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног.
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Футбольный агент Владимир Абрамов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал назначение экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».
Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что в 2020 году шесть российских банков в Московской, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге будут оказывать населению государственные услуги.
Директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил шансы на перенос Первого комитета Генассамблеи ООН.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудили в Анкаре с советником президента Турции Ибрагимом Калыном и замглавы МИД Седатом Оналом ситуацию в Сирии.
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке лидеров протестных акций, а также выявила нарушения законодательства в нескольких СМИ. Об этом по итогам заседания комиссии заявил её глава Василий Пискарёв.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Сургутские следователи завели уголовное дело в отношении машиниста катка, который в сентябре насмерть задавил проверяющего из дорожно-транспортной дирекции, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Член комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, лидер фонда поддержки садоводов Олег Валенчук в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что в России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков.