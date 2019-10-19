Le Monde назвала «горьким компромиссом» новое соглашение по брекситу

Сам брексит станет для Европы шагом назад, но раз британцы так решили, то сделать этот шаг нужно, пишет редколлегия Le Monde. И соглашение, которого смогли достичь Борис Джонсон и европейские лидеры, полное взаимных уступок по Северной Ирландии, в любом случае лучше, чем выход Великобритании из Евросоюза без договора.

«Брексит: горький компромисс для Европы» — под таким заголовком вышла редакционная статья в Le Monde о новом соглашении, которого удалось достигнуть Великобритании и Европейскому союзу. По словам авторов статьи, решение британцев выйти из ЕС стало шагом назад для Европы. Но раз большинство британцев проголосовало за этот исход, их волю нужно выполнять.

В соглашении, которого достигли 17 октября в Брюсселе, предусмотрен более жёсткий выход, чем думали избиратели. Но учитывая угрозу брексита без договора, этот вариант предпочтительнее, считают журналисты французского издания.

Хоть условия этого договора и не столь хороши, но для Бориса Джонсона это, несомненно, политический успех, отмечается в статье. ЕС, в свою очередь, удалось спасти целостность единого рынка и невидимую границу между двумя Ирландиями.

Так, договор состоит из взаимных уступок: Северная Ирландия войдёт в таможенную зону Великобритании, но Лондон согласится на таможенную границу между ней и основной территорией Великобритании. Как обещает Борис Джонсон, это даст Лондону возможность вести переговоры со всем остальным миром.

Сторонники брексита критикуют это соглашение за то, что оно якобы ставит под сомнение суверенитет Лондона над всей территорией Великобритании, но авторы статьи считают, что всё наоборот. Северная Ирландия может получить экономическую выгоду от того, что будет входить в две таможенные системы.

Но при этом такая ситуация может подпитать стремление Ирландии к объединению и Шотландии — к отделению, ведь последняя голосовала за то, чтобы остаться в ЕС, но в итоге не получит тех привилегий, что достались Северной Ирландии. «Борис Джонсон, видимо, ставит удержание своей власти превыше единства страны», — делают вывод авторы статьи.

Однако, возможно, облегчение от соглашения будет недолгим, предупреждают журналисты. Так, ратификация этого договора, которая пройдёт в британском парламенте 19 октября, может быть очень непростой. Депутаты могут согласиться с Джонсоном, опасаясь брексита без договора или недовольства британцев.

Если же Джонсону не удастся убедить парламентариев, то ему нужно будет отказаться от своих позиций и перенести дату брексита, которая назначена на 31 октября. В таком случае последуют выборы, в которых, по мнению французских журналистов, Джонсон может победить.

Впрочем, каким бы ни был исход нынешней ситуации, брексит уже вырисовывается, отмечают журналисты Le Monde. Однако после этого договора будут ещё переговоры по торговому соглашению между Великобританией и ЕС, и вот они должны помешать появлению «налогового рая» у ворот Европы.