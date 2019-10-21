Independent: британцы за новый референдум — петиция набрала более 240 тысяч подписей

Петицию с требованием повторного референдума по выходу Великобритании из ЕС менее чем за 48 часов подписали более 240 тыс. человек, сообщает The Independent. Помимо рядовых жителей страны к движению также присоединился ряд высокопоставленных членов британского парламента.
Менее чем за 48 часов петицию с требованием проведения повторного референдума по выходу Великобритании из ЕС подписали около четверти миллиона человек, сообщает The Independent.
Письмо было составлено изданием и кампанией в поддержку референдума People's Vote на фоне роста призывов к британским и европейским политикам «сделать всё возможное», чтобы предоставить британцам возможность также высказаться за или против любой сделки премьер-министра Бориса Джонсона. Так, в день голосования в палате общин более миллиона британцев вышли на улицы Лондона, требуя провести новый референдум по брекситу.
Призыв также поддержал и ряд членов британского парламента. Среди прочих на субботнем марше выступили члены теневого кабинета министров Дайан Эбботт и Эмили Торнберри, мэр Лондона Садик Хан и лидер Либерально-демократической партии Джо Суинсон.
Как отмечает The Independent, письмо, которое на данный момент подписали уже более 240 тыс. человек, будет одновременно доставлено премьер-министру Великобритании, в палаты лордов и общин британского парламента и в парламент ЕС до 31 октября, предполагаемой даты брексита.
«Оно просит их уважать наши общие демократические ценности; оно просит их не отворачиваться от нас сейчас и не лишать нас возможности высказаться на референдуме», — поддержал инициативу теневой министр по вопросам брексита Кейр Стармер.
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