Der Spiegel: Дональд Туск предложил перенести брексит на конец января 2020 года

Глава Евросовета Дональд Туск выступил с предложением принять просьбу Великобритании и отложить брексит до 31 января 2020 года, сообщает Der Spiegel. Издание отмечает, что если ЕС согласует предоставление отсрочки, Борис Джонсон, вероятно, инициирует досрочные выборы в Великобритании, которые пройдут в декабре этого года.

Президент Европейского совета Дональд Туск посоветовал странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке брексита, сообщает Der Spiegel. У себя в Twitter Туск написал, что эта мера необходима для предотвращения «жёсткого» брексита.

Издание напоминает, что в минувшее воскресенье Борис Джонсон отправил в Брюссель письменный запрос о переносе даты брексита на 31 января 2020 года. Сам премьер высказывался против такого шага, однако к нему его обязывал соответствующий закон. В минувший вторник в британском парламенте состоялись дебаты, по итогам которых депутаты согласовали правовые рамки брексита, однако отвергли план Джонсона по срокам выхода из ЕС.

Как отмечает Der Spiegel, целью британского премьера было осуществить брексит 31 октября: он планировал за три дня добиться одобрения своей сделки с ЕС в парламенте и в противном случае угрожал провести в декабре досрочные выборы. Согласно данным британской прессы, в случае если Брюссель одобрит новую трёхмесячную отсрочку, правительство Великобритании сразу же анонсирует досрочные выборы.

Предложение Туска об отсрочке брексита столкнётся с сопротивлением внутри ЕС, пишет издание. В частности, французский министр по европейским делам Амели де Моншалин критически отнеслась к такой перспективе, заявив, что для отсрочки нет обоснований.