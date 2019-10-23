Sky News: парламент поддержал сделку Джонсона, но отказался выходить из ЕС в октябре

Борис Джонсон добился того, чего не удалось его предшественнице Терезе Мэй: он получил поддержку своего соглашения по брекситу от палаты общин. Но этот успех оказался относительным — депутаты отказались ратифицировать это предложение и выводить Великобританию из ЕС по ускоренному графику, сообщает Sky News.

Прошло более трёх лет с тех пор, как Британия проголосовала за выход из Евросоюза, — и премьер-министр Борис Джонсон добился того, чего так и не смогла добиться его предшественница Тереза Мэй. Он получил поддержку его сделки по брекситу от палаты общин. Но спустя несколько минут многие из этих же депутатов отвергли его попытку превратить это соглашение в закон до 31 октября.

После этого премьер-министр попросил ЕС не продлевать (срок брексита. — ИноТВ). Но, очевидно, его просьба была проигнорирована председателем Еврокомиссии, который стремится избежать брексита без сделки. С репортажем из Вестминстера политический редактор Sky News Бет Ригби.

ДЕПУТАТ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА: Голосов за с правой стороны — 329, голосов против с левой стороны — 299.

Свершилось, палата общин впервые проголосовала за сделку по брекситу, к облегчению премьер-министра. Но это только первое препятствие.

ДЕПУТАТ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА: Голосов против с левой стороны — 322.

Второе преодолеть не удалось. Спустя всего несколько минут палата общин отвергла ускоренный график Джонсона по превращению его предложения в закон. Но это не означает, что соглашению пришёл конец. Он (премьер-министр. — ИноТВ) может провести ещё одно голосование, если захочет, но задавать темп будут другие.

ДЖЕРЕМИ КОРБИН, лидер Лейбористской партии: Сегодня вечером я сделал ему (Джонсону. — ИноТВ) предложение: работайте с нами, со всеми нами, чтобы договориться о разумных сроках. И я подозреваю, что наша палата проголосует за дебаты для тщательного изучения (сделки. — ИноТВ) и, как я надеюсь, внесёт поправки в этот законопроект.

Стакан наполовину полон, и премьер-министр произносит торжественную речь о своём относительном успехе.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр: Позвольте мне сказать в ответ, господин спикер, насколько приятно и даже радостно, что впервые за долгое время эта палата действительно взяла на себя ответственность, собралась и приняла сделку.

Но он знает, что палата общин затормозила его план осуществить брексит «во что бы то ни стало» на Хэллоуин.

БОРИС ДЖОНСОН: Мне бы хотелось выразить своё разочарование относительно того, что палата вновь проголосовала за отсрочку, а не за график, который гарантировал, что Соединённое Королевство будет готово покинуть ЕС со сделкой 31 октября.

Его судьба теперь находится в руках ЕС. Он попросит об отсрочке, если она будет предоставлена.

БОРИС ДЖОНСОН: Мы сделаем паузу в рассмотрении закона, пока они (лидеры ЕС. — ИноТВ) не примут решение.

За последние три года здесь многое изменилось. Но несмотря на то что была проделана большая работа, брексит всё ещё не завершён. И теперь очередная пауза.

Ранее тем же днём Джонсон обратился к палате общин, умоляя депутатов поддержать его сделку.

БОРИС ДЖОНСОН: Если мы ратифицируем эту новую сделку, мы сможем завершить брексит и развивать нашу страну.

Это был пряник, а вот и кнут.

БОРИС ДЖОНСОН: Что, чёрт возьми, подумает о нас общество, если наша палата вновь проголосует против и таким образом создаст предпосылки для брексита без сделки через девять дней?

Но некоторым депутатам-лейбористам его сделка пришлась не по душе.

ЛИЗ КЕНДАЛЛ, депутат от Лейбористской партии: Она (сделка. — ИноТВ) не даст нам брексит, а растянет агонию на годы!

А ДЮП (североирландская Демократическая юнионистская партия. — ИноТВ) почувствовала себя брошенной и преданной.

СЭММИ УИЛСОН, официальный представитель ДЮП: Это не даёт возможности сдержать суверенитет в Северной Ирландии.

Даже те, кто готов поддержать сделку, не готовы торопиться.

РОРИ СТЮАРТ, независимый депутат: Это чертовски огромный документ! Мы не можем притворяться, что двух с половиной дней хватит на его тщательное изучение.

БЕТ РИГБИ, политический редактор Sky News: Это значительное событие. Спустя три года после референдума Борису Джонсону удалось то, что порой казалось невозможным. Он добился того, что депутаты, по сути, поддержали его сделку.

Но речь о брексите, поэтому, разумеется, всё не так просто. Они не поддержали его условия или график. Они не отказались от сделки, но отказались от крайнего срока, назначенного на 31 октября.

И теперь перед премьер-министром стоит важный вопрос: что делать дальше? Согласится ли он на короткую отсрочку и попытается продавить законопроект в палате общин в ноябре или вообще откажется от этой затеи и попробует провести всеобщие выборы?

Разумеется, не ему принимать решение. Парламент загнал его в угол, парламент может его выпустить. С большей уверенностью можно сказать одно: несмотря на все обещания, ему не удастся осуществить брексит «во что бы то ни стало» в назначенный крайний срок.

Бет Ригби, Sky News, Вестминстер.

Дата выхода в эфир 23 октября 2019 года.