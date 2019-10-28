Sky News: ЕС согласился предоставить Великобритании очередную отсрочку брексита

Европейский союз согласился на просьбу Великобритании отложить брексит ещё на три месяца, сообщает Sky News. Отмечается, что речь идёт о так называемой гибкой отсрочке, согласно которой страна сможет покинуть ЕС до 31 января, если одобрит сделку премьер-министра Бориса Джонсона.

Мы начинаем со срочной новости. ЕС согласился отложить брексит. Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил новость на своей странице в Twitter, заявив: «ЕС в составе 27 стран согласился, что примет запрос Великобритании на гибкую отсрочку брексита до 31 января 2020 года. Ожидается, что процедура будет оформлена в письменном виде». Это означает, что лидеры стран ЕС не будут собираться для этого на экстренный саммит. С нами на связь из Брюсселя выходит корреспондент Мишель Клиффорд. Мишель, большое вам спасибо. Сегодня для ЕС всё прошло быстро и благополучно?

МИШЕЛЬ КЛИФФОРД, корреспондент Sky News: Этот вопрос обсуждался на протяжении нескольких дней. Но сегодняшняя встреча послов стран ЕС длилась всего 45 минут, по её итогам, они согласились предоставить Великобритании так называемую гибкую отсрочку. Она предполагает, что страна остаётся в составе ЕС до 31 января, но если сделка по брекситу будет ратифицирована до этого момента, Великобритания сможет покинуть союз раньше.

Как мы понимаем, Францию пришлось недолго убеждать принять подобное решение. Макрон просил привести конкретную причину для предоставления отсрочки. Как нам известно, французский президент предлагал сократить период отсрочки. Однако Макрон согласился с остальными членами ЕС в этом решении, которое требовало единогласного принятия.

Адам, источник в ЕС сообщил нам, что теперь в союзе ждут официального соглашения Великобритании. Затем, в соответствии со статьёй 50 договора о Европейском союзе, Дональд Туск в течение 24 часов оформит процедуру среди 27 стран ЕС в письменном виде. Так называемая гибкая отсрочка будет предоставлена по итогам оформления письменной процедуры. Они надеются, что это произойдёт завтра или в среду.

Определённо то, что представителям ЕС удалось прийти к соглашению, вызовет немалое удовлетворение, так как приближается день, в который Великобритания должна была выйти из союза. Глава делегации ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье, который также присутствовал на встрече послов 27 стран, кратко прокомментировал решение.

МИШЕЛЬ БАРНЬЕ, глава делегации ЕС на переговорах по брекситу: Это была очень короткая, продуктивная и конструктивная встреча. И я очень рад, что было принято решение.

МИШЕЛЬ КЛИФФОРД: Как я уже отметила, источник в ЕС сообщил нам, что там надеются оформить процедуру завтра или в среду. Председатель Европейского совета Дональд Туск намерен оформить всё в письменной форме, чтобы лидерам 27 стран не пришлось возвращаться в Брюссель для проведения экстренного саммита.

Решение уже было принято сегодня утром, теперь его лишь нужно официально оформить.

Дата выхода в эфир 28 октября 2019 года.