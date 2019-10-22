Daily Telegraph: «пустая трата времени и энергии» — Юнкер посетовал на боль от брексита

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который вскоре покинет свой пост, раскритиковал выход Великобритании из ЕС, назвав его «пустой тратой времени и энергии». Политик пожаловался, что ему пришлось разбираться с брекситом, вместо того чтобы улучшать жизнь граждан европейского блока, пишет The Daily Telegraph.

Брексит оказался «пустой тратой времени и энергии». Такую оценку стремлению Соединённого Королевства выйти из ЕС дал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, которому вскоре предстоит сложить свои полномочия, пишет The Daily Telegraph.

По словам Юнкера, Брюссель сделал всё возможное, чтобы избежать брексита без сделки и подготовить запасные планы на случай, если он всё-таки случится. При этом политик подчеркнул, что Европарламент не будет голосовать по новой сделке, предложенной правительством Бориса Джонсона до тех пор, пока она не получит поддержку британских законодателей.

«По правде говоря, мне было больно тратить так много времени своего срока на разбирательство с брекситом. Ведь я думал только о том, как наш Союз мог бы добиваться большего для своих граждан, — признался Юнкер. — Пустая трата времени, пустая трата энергии».

«Нам необходимо очень внимательно наблюдать за развитием событий в Вестминстере. Но это невозможно, невообразимо, чтобы наш парламент ратифицировал это соглашение раньше Вестминстера. Сначала Лондон, а затем уже Брюссель и Страсбург», — отметил глава Еврокомиссии.

«По крайней мере мы сможем посмотреть себе в глаза и сказать: мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы убедиться, что отделение прошло как положено», — добавил он, выступая на заседании Европарламента.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск предупредил, что ЕС не позволит Британии уйти до тех пор, пока её парламент требует отсрочить выход. «Необходимо прояснить одну вещь — брексит без сделки никогда не будет нашим решением», — заявил он.

Туск, который также в ближайшее время оставит свой пост, сообщил, что консультировался с 27 лидерами ЕС по поводу переноса брексита. Он заявил, что к запросу британских законодателей нужно относиться «со всей серьёзностью», и тем самым разрушил надежды Бориса Джонсона, который рассчитывал, что Брюссель отвергнет просьбу его оппонентов.

Между тем депутаты Европарламента потребовали, чтобы во время дебатов им дали время на внимательное изучение нового соглашения по брекситу. Один из лидеров европейских зелёных Филипп Ламберт призвал британское правительство «найти в себе смелость», чтобы вынести сделку на повторный референдум.

Найджел Фарадж, лидер Партии брексита, заявил, что в результате новой сделки Лондон будет обречён на «ещё три полных страданий года» переговоров с Брюсселем по торговле. По его словам, Борис Джонсон пошёл на новое соглашение, «которое низведёт Соединённое Королевство до статуса колонии ЕС», только в надежде победить на предстоящих всеобщих выборах.

«Он (Джонсон. — ИноТВ) хочет навязать нам это новое соглашение, пока мы не очнулись. Эта история повторяется из раза в раз. Дело в Консервативной партии, а не в стране», — отметил политик, который призывает к брекситу без сделки.

«Мне бы хотелось думать, что это моя последняя речь здесь (в здании Европарламента. — ИноТВ) за 20 лет. Но почему-то у меня такое ощущение, что в ноябре мы вернёмся», — добавил Фарадж.