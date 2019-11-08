Столтенберг — Макрону: сила НАТО в единстве, а попытки раскола ослабляют альянс

Сила трансатлантического партнёрства — в способности осуществлять коллективную оборону, несмотря на разногласия между участниками, подчеркнул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Deutschlandfunk, отвечая на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Однако любая попытка раскола или дистанцирования Европы от Америки приведёт к ослаблению альянса, предостерёг Столтенберг.

После того как французский президент Эммануэль Макрон резко раскритиковал НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отреагировал на его упрёки. В интервью Deutschlandfunk он признал, что между союзниками присутствуют расхождения во мнениях, например, по поводу ситуации на севере Сирии или изменения климата. Однако в целом НАТО сейчас делает больше, чем на протяжении многих лет до этого.

В интервью изданию генеральный секретарь альянса поддержал идею укрепления европейской обороны, потому что более 90% населения Европы проживают в странах НАТО. Однако нельзя таким образом заменить НАТО. «Но любая попытка раскола или дистанцирования Европы от Северной Америки ослабит трансатлантический альянс, — предостерёг Столтенберг. — Это также таит риск расколоть Европу».

В то же время, Столтенберг выразил убеждение, что расхождения, существующие между 29 партнёрами по НАТО, преодолимы. Именно в этом всегда заключалась сила альянса. В прошлом его участникам тоже всегда удавалось совместно выполнять его ключевую задачу по коллективной обороне. В конце концов, НАТО не провоцирует конфликты. «Мы предотвращаем их», — подчеркнул генеральный секретарь альянса в интервью немецкой газете.

По его словам, НАТО, по сути своей, сильная организация, которая выстраивает свою коллективную оборону так сильно, как не было уже на протяжении десятилетий. Так, впервые с окончания холодной войны США усилили своё военное присутствие в Европе. Одновременно с этим европейские партнёры альянса повысили свои расходы на оборону, настаивает Столтенберг.

Как напоминает Deutschlandfunk, 21 октября президент Франции Эммануэль Макрон дал почти часовое интервью газете The Economist, в котором заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, Европа находится на краю пропасти и должна начать воспринимать себя как геополитическую силу — в противном случае она едва ли сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

Критика Макрона была нацелена, прежде всего, на недостаточное, с его точки зрения, координирование между США и Европой. Кроме того, ситуацию дополняют «агрессивные» действия Турции, совершаемые ею в одностороннем порядке. Под этим французский президент подразумевал наступление против курдского ополчения на севере Сирии. Между тем, Турция является страной НАТО, напоминает издание.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД заняла сторону Макрона и подтвердила данные его анализа. По версии российской стороны, высказывания лидера Франции правдиво и отражает суть нынешнего состояния НАТО, пишет Deutschlandfunk, отмечая при этом, что Россия в оборонительный альянс не входит.

Что касается канцлера Ангелы Меркель, она попыталась несколько смягчить жёсткий тон высказываний Макрона. Она отметила, что не разделяет мнения французского президента по поводу «смерти мозга» НАТО. Существование альянса — «в наших интересах», подчеркнула Меркель.