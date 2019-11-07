Deutsche Wirtschafts Nachrichten: ЕС открывает США доступ к своим оборонным проектам

Евросоюз планирует заключить соглашение, которое позволит США участвовать в европейских оборонных проектах, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Брюссель пошёл на такой шаг для того, чтобы избежать конфликтов с Вашингтоном. Но для того, чтобы привлечь к разработкам другое государство, страны — члены ЕС должны принять единогласное решение, отмечает издание.

Европейский союз собирается заключить соглашение, которое позволит американским властям и компаниями участвовать в европейских оборонных проектах, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Брюссель пошёл на такой шаг, чтобы уладить конфликт в отношениях с США. Европейцы хотят теснее сотрудничать друг с другом в военной сфере, из-за чего Белый дом опасается дискриминации американских компаний, объясняет издание.

ЕС развивается в этом направлении для того, чтобы стать независимее от НАТО. При этом такие страны, как Франция, считают, что к совместным оборонным проектам внутри ЕС нельзя допускать государства, находящиеся за пределами союза.

Переговоры шли несколько месяцев, и теперь наметилось решение, благодаря которому можно будет избежать конфликта с США. Создан проект соглашения, в рамках которого государства ЕС будут предоставлять другим странам возможность участия в своих военных проектах при условии, что это даст «существенные преимущества» в его реализации.

Но речь идёт только о государствах с демократической системой, уважающих права человека и находящихся с ЕС в хороших отношениях. Такие условия исключают возможность сотрудничества с Китаем и, возможно, даже с Турцией, но «открывают дорогу» для США и в случае брексита — для Великобритании.

При этом у государств-партнёров не будет права голоса в принятии решений об использовании новых военных возможностей и разработанных боевых систем. К тому же страны ЕС должны принять единогласное решение для того, чтобы привлечь к проекту государство за пределами союза. В проекте соглашения говорится, что любой член Евросоюза может этому помешать при наличии веских оснований.