Daily Telegraph: американский «мировой жандарм» устал — Европе одной без него не справиться

Америка устала играть роль «мирового жандарма», и дело не только в Дональде Трампе: аналогичную позицию занимают и его оппоненты из Демократической партии, и даже многие рядовые американцы, которым надоели затратные и провальные интервенции, пишет колумнист The Daily Telegraph Фрейзер Нельсон. На взгляд журналиста, такая ситуация крайне опасна для Европы, ведь её собственные вооружённые силы пребывают в плачевном состоянии — а крепкое плечо дяди Сэма, меж тем, ощущается всё слабее.

Если начавшееся на этой неделе наступление Турции на позиции курдов в Сирии закончится разгромом последних, Великобритания может отреагировать на это двумя путями, пишет обозреватель The Daily Telegraph Фрейзер Нельсон. По мысли журналиста, в этой ситуации можно либо заявить, что «курды — наши союзники, которые совсем недавно рисковали и жертвовали своими жизнями в борьбе с исламистами», а «порядочные страны своих друзей защищают», и рассудить, что пора действовать — либо же «возразить в том ключе, что Запад в последнее время и так слишком много «действует», расходуя миллиарды, но ничего не достигая», и бросить курдов, чтобы те «сами вели свои войны».

Сам Нельсон относит себя к первому лагерю. Как напоминает журналист, когда правительство премьер-министра Великобритании Джона Мейджора в 1991 году решило защитить иракских курдов через создание над их территорией бесполётной зоны — и, в сущности, уберегло их таким образом от «зверств Саддама», — это «привело к стабильности и даже процветанию». «Мы в итоге наладили отношения и расширили торговлю — в Эрбиле (столица Иракского Курдистана. — прим. ИноТВ) даже появился автосалон Land Rover. А ещё мы обменивались и людьми: дизайн страницы, которую вы сейчас читаете, создал Кушар Свара — курд, который также стал автором нового дизайна журнала The Spectator. Да и министра по бизнесу Надима Захави мы «экспортировали» от курдов, — поясняет Нельсон. — Курды уже долго являются друзьями Британии. Как, впрочем, и Америки».

Между тем, президент США Дональд Трамп недавно принялся «перекраивать альянсы», сетует колумнист The Daily Telegraph. К примеру, на этой неделе он вдруг «ни с того, ни с сего» вспомнил, что курды «не сражались в Нормандии», а потому Америка вовсе не должна прикрывать их от турок — как, впрочем, не должна вообще никого прикрывать в регионе. «По моему мнению, самой худшей ошибкой Соединённых Штатов в истории стало то, что мы полезли на Ближний Восток», — подчёркивал американский лидер. Как отмечает Нельсон, Трамп «в зависимости от настроения и аудитории, перед которой ему приходится выступать», оценивает затраты США на операции в Афганистане, Ливии и Ираке в сумму между $4 и 8 трлн. «Ну а основная его идея вот в чём: он устал от того, что Америка играет роль мирового жандарма. Он от этой роли отказывается — и его союзникам придётся к этому привыкнуть», — констатирует журналист.

Для таких союзников Вашингтона, как Великобритания, это весьма серьёзная проблема, говорится в материале. «Раньше американцы хотя бы с нами консультировались, — рассказал в беседе с автором статьи один из министров британского правительства. — Теперь же мы и понятия не имеем, что они будут предпринимать. Это снижает наш авторитет уже перед нашими союзниками». Лондон действительно долго гордился «особыми отношениями» с Америкой и возможностью влиять на неё — однако сегодня, когда «Белый дом даже Пентагон застаёт врасплох своими решениями», они ничего не стоят, полагает Нельсон. Когда Трамп в этом году заявил о выводе американских войск из Сирии, в Лондоне началась паника — в правительстве всерьёз обсуждали, должна ли Великобритания остаться после этого в Сирии и продолжить сражаться, подчёркивает журналист. «Дискуссия, впрочем, оказалась недолгой. Без Америки сил что-то делать больше ни у кого нет», — иронизирует он.

При этом, нынешняя ситуация — отнюдь не плод «безумия Трампа»: большинство из 20 с небольшим потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии выдвигают собственные версии аргументов американского лидера, продолжает обозреватель The Daily Telegraph. Все они говорят о том, что США потратили слишком много крови и денег, безуспешно пытаясь решить мировые проблемы, пишет он. И Трамп, и его возможный конкурент Берни Сандерс называют американские интервенции последних лет «бесконечной войной» — а большинство рядовых американцев, судя по данным свежих соцопросов, стали считать военные инициативы Джорджа Буша — младшего «позорным провалом», подчёркивает автор. «Учитывая, что «Талибан»* на сегодняшний день контролирует большую долю территории Афганистана, чем когда-либо контролировал с 2001 года, это и не удивляет», — признаётся журналист.

Как подчёркивает Нельсон, в Вашингтоне сегодня хватает политиков, которые называют НАТО «мошеннической схемой», позволяющей «дармоедствующим европейским странам получать военную защиту США, не оплачивая её», а также интересуются, по какой причине Великобритания и многие другие страны не разбираются с собственными гражданами, уехавшими в Сирию, чтобы примкнуть к исламистам, а затем попавшими в плен — как это, например, случилось с 2 тыс. иностранных экстремистов, арестованными сирийскими курдами. Двух таких британцев — членов исламистской ячейки, получившей в Великобритании прозвище «Битлз» — буквально только что вывезли из Сирии как раз американцы, отмечается в материале. В глазах Трампа подобные эпизоды выражают суть «надоевшего ему положения дел, при котором его стране всегда в итоге приходится за всеми убирать», считает автор.

По мысли обозревателя The Daily Telegraph, новая «драма» в Сирии с участием Турции даёт возможность «одним глазком взглянуть на то, каким будет мир без Америки». «Владимир Путин, который старательно создаёт в Сирии и на Ближнем Востоке нефтяную сеть, теперь может позиционировать себя в качестве главной силы в регионе. Только вдумайтесь — он же может спросить у саудовцев: «Кто будет для вас другом лучше — Трамп, который только что бросил тех самых курдских повстанцев, которых ещё совсем недавно сам же и вооружал, или Россия, которая не отступилась от Башара Асада даже тогда, когда он на улицах Дамаска травил газом детей?» — пишет он.

Без Америки даже все 77 остальных членов международной коалиции, борющейся против ИГ**, не добились бы толком ничего, убеждён Нельсон. Как вспоминает журналист, из 22 тыс. авиаударов, нанесённых этой коалицией, 17,5 тыс. нанесли именно ВВС США. Во время военных действий в Ливии, наступление Запада возглавили британский премьер Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози — но «когда дело дошло до запуска ракет «Томагавк» по миллиону долларов штука, в сущности, воевать остались только американские ВМС», пишет колумнист The Daily Telegraph. «Без дяди Сэма из европейских столиц с избытком бы летели язвительные речи — но, в общем-то, кроме них почти ничего бы и не вылетало», — шутит он.

СМИ то и дело сообщают об уровне боеготовности разномастных европейских армий, и эти сообщения всегда производят ужасающее впечатление, сокрушается Нельсон. Так, голландцы недавно признались, что в их вооружённых силах половина транспортных средств даже не заводится; в Германии два месяца назад сочли негодными к полётам все 53 ударных вертолёта немецкой армии; во Франции ситуация несколько лучше — там, по последним подсчётам, ещё могут взлететь целых 160 из 460 военных вертолётов, перечисляет журналист. По мнению автора, корень проблемы в том, что боеготовность — дорогое удовольствие, а платить за неё готовы далеко не все страны Старого Света. «Если бы Турция внезапно напала не на сирийских курдов, а на Европу, далеко не ясно, насколько сильное сопротивление она бы при этом встретила», — пишет он.

Согласно недавнему исследованию американской некоммерческой организации RAND Corporation, в случае «вторжения Путина в Латвию», Германии для мобилизации в ответ лишь одного батальона понадобится один месяц, а Великобритании — до трёх, упоминается в материале. Европа привыкла полагаться в плане крупных военных операций на Америку, но с каждым годом рассчитывать на Вашингтон становится всё рискованнее, предупреждает автор.

По мысли Нельсона, наиболее метко ситуацию описала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс: Лондону, по её словам, сегодня приходится иметь дело с миром, где существуют «агрессивная Россия, более напористый Китай и замкнувшаяся на себе Америка» — и наиболее неприятным аспектом этого нового мира является именно последний. Глава британского дипломатического ведомства Джереми Хант в ходе своей агитационной кампании перед выборами лидера Консервативной партии говорил, что Великобритании после брексита будет целесообразно вдвое повысить расходы на оборону — и он был прав, но не потому, что мир стал опаснее, а потому, что стране нужно показать, что она может действовать независимо, уверен обозреватель The Daily Telegraph. Когда дядя Сэм «будет уже не при делах», всё изменится — и именно это сейчас начинают осознавать курды, пишет он.

Пусть Трамп и обещал Эрдогану «полностью уничтожить и стереть с лица земли» его страну в случае, если произойдёт что-то нежелательное, учитывая, какова позиция американского лидера по поводу внешних вмешательств, такой вариант развития событий маловероятен, в заключение отмечает Нельсон. «Мир учится ожидать от Вашингтона всё больше слов и всё меньше дела. Трамп стал президентом, который говорит жёстко, а в руках держит маленькую дубинку. И для союзников Америки хуже сочетания и быть не может», — подводит итог журналист.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.