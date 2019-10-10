Handelsblatt: проект немецко-французского «истребителя будущего» застопорился — денег не хватает

Немецко-французский проект по разработке боевого самолёта будущего (FCAS) столкнулся с трудностями, сообщает Handelsblatt. На самую дорогую европейскую военную программу пока не выделено должного финансирования, кроме того, до сих пор нет конкретного технического задания. Между тем, согласно графику, испытательные полёты должны начаться уже совсем скоро.

Европейская программа по разработке боевого самолёта будущего (FCAS) испытывает проблемы, пишет Handelsblatt, ссылаясь на заявления глав компаний Dassault и Airbus. По их словам, Европе необходимо срочно действовать, в противном случае поддерживать темпы разработки будет невозможно.

Издание напоминает, что программа по созданию системы европейских боевых самолётов, беспилотников, дронов, спутников и наземных станций была согласована Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном ещё два года назад. В январе 2019 года стороны договорились о концепции, а в июне подписали ещё несколько соглашений.

Гендиректоры Dassault и Airbus отмечают, что проект продвигается очень медленно: до сих пор не составлено конкретного технического задания и не выделено требующихся для реализации проекта денег. Между тем, напоминает Handelsblatt, FCAS является самым дорогим и технологически требовательным европейским военным проектом, реализация которого намечена на 2040 год. Отмечается, что для того, чтобы соблюсти график, испытательные полёты должны начаться уже в ближайшие годы.

Согласно заявлениям немецкой стороны, финансирование FCAS начнётся только после того, как будет достигнут прогресс в разработке совместного немецко-французского танка. Париж же выступает за то, чтобы немедленно полностью профинансировать весь проект.

Ещё одной проблемой является участие в проекте Испании, пишет Handelsblatt: Германия хочет использовать это обстоятельство для затягивания времени и поэтому заявляет, что конкретное техническое задание для FCAS может быть составлено только после того, как Испания сделает свой взнос и подпишет все договоры. Однако Франция не хочет ждать так долго, тем более что в ноябре в Испании пройдут выборы, по результатам которых может и не сформироваться правящее большинство, способное утвердить бюджет. Кроме того, французы теряют терпение от того, что немецкое правительство до сих пор не утвердило общие предписания по экспорту вооружений.

В среду министр обороны Франции Флоренс Парли проведёт встречу со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в ходе которой стороны попытаются уладить противоречия, сообщает Handelsblatt.