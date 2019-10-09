WP: генерал Ходжес рассчитывает на помощь ЕС для защиты от России и Китая

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес опасается, что уже в ближайшее десятилетие может разразиться война между Америкой и Китаем. Поэтому Вашингтону необходимы надёжные и подготовленные европейские союзники, которые помогли бы защищать Европу от России, отметил Ходжес в интервью Wirtualna Polska.

В результате достигнутых между США и Польшей договорённостей о наращивании военного присутствия на польской территории вскоре сформируются мощные силы, позволяющие надёжно укрепить «систему сдерживания», уверен экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Он пояснил, что здесь особенно важно не столько появление дополнительных людей, сколько усиление систем логистики, командования, связи и разведки — на всё это требуется время, однако это ключевые сферы, от которых зависит, как быстро смогут реагировать польские, американские и натовские силы. «Если россияне взглянут за свою границу и увидят всю эту американскую логистическую систему, они поймут, что мы совершенно серьёзны», — отметил Ходжес в интервью Wirtualna Polska.



Генерал также посоветовал союзникам по НАТО оценивать реальные действия и то, как реализуется политика Вашингтона, по темпам наращивания численности контингента и увеличения расходов на силы в Европе — а не по спорным высказываниям президента США в Twitter. Он признал, что его тоже «очень расстраивают» многие заявления Трампа на тему НАТО. Однако в первую очередь Ходжеса заботит сплочённость Североатлантического альянса и готовность «ответить на вызовы с Востока». Он напомнил в связи с этим, что уже в следующем году состоятся учения «Защитник-2020», в которых будет задействовано 20 тыс. американцев. «Это очень большое количество военных и большие деньги, что недвусмысленно свидетельствует о нашей позиции», — подчеркнул Ходжес.



В то же время похвалы в адрес Польши и резкая критика в адрес Германии, которая в последнее время всё чаще раздаётся из уст Трампа и представителей его администрации, наносят вред сплочённости в рядах альянса, предупредил генерал. По его мнению, американским послам в Варшаве и Берлине не следовало угрожать выводом находящихся в Германии американских сил и переброской их в Польшу: «Это пустые слова, такого не будет. Военные, которые приедут в вашу страну, не будут переводиться с немецкой территории», — заверил Ходжес в беседе с корреспондентом Wirtualna Polska.



Он считает, что вместо угроз и обострения отношений Америке следует рассмотреть Германию в качестве «ключевого партнёра», поскольку в настоящий момент эта страна является «лидером ЕС» и крупнейшей экономической силой в Европе. «Конечно, Германии следует увеличить расходы на оборону. Но она в любом случае остаётся одним из мировых лидеров и наших важнейших союзников, на которых мы полагаемся во многих наших инициативах на Ближнем Востоке, в Африке и Европе. Было бы умнее искать новые способы сотрудничества с Берлином, а не постоянно его критиковать», — отметил генерал.



По его мнению, менее конфронтационный подход «всем пойдёт на пользу», тем более что «Польше тоже нужна Германия». Ходжес призвал «оставить в прошлом» все исторические разногласия и сосредоточиться на укреплении сотрудничества: «Сегодня Польша — один из крупнейших торговых партнёров Германии, в этом плане она важнее России, а если взять всю Вышеградскую четвёрку, то и Китая. Иметь такого соседа — дорогого стоит, поэтому все эти разговоры о репарациях кажутся мне просто вредными», — подчеркнул он в интервью Wirtualna Polska.



Экс-командующий сухопутными силами США в Европе также ухудшил свой прогноз в отношении Китая, который он сделал год назад на Варшавском форуме безопасности. Тогда Ходжес предупреждал, что в течение ближайших 15 лет может разразиться война между США и Китаем, напоминает Wirtualna Polska — а сейчас он полагает, что речь идёт даже не о 15 годах, а о ближайшем десятилетии. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на то, как агрессивно действует Пекин в Южно-Китайском море, послушать запугивания в адрес Тайваня и проследить за происходящим в Гонконге, заявил генерал: «Видя, как китайский рыболовный флот бесчинствует в морях и уничтожает филиппинские и вьетнамские суда, как китайские компании при поддержке своего правительства крадут технологии, сложно не сделать вывода, что риск развязывания войны велик».



Ходжес также подчеркнул, что недавний масштабный военный парад в честь 70-летия создания КНР напоминает об эпохе противостояния Запада и СССР, и призвал воспринимать заявления Пекина и Москвы со всей серьёзностью: «В последние годы я научился вслушиваться в то, что говорят автократы вроде Путина или Си. Люди такого рода не бросают слов на ветер. Если Си говорит, что Тайвань должен быть включён в состав Китая, он постарается это сделать». Генерал также заверил, что Америка делает «всё возможное, чтобы сдержать Китай от таких шагов», однако ей не обойтись без помощи союзников по НАТО.



«Мы укрепляем наши союзы в Тихоокеанском регионе, обеспечиваем безопасность цепей поставок, но нам также нужны наши европейские союзники: со всем сразу в одиночку нам не справиться», — признал он в интервью Wirtualna Polska. Ходжес пояснил, что сильные европейские союзники также необходимы США, чтобы «защищать Европу» от России. «Если негативный сценарий станет реальностью, США сконцентрируют основное внимание на Тихоокеанском регионе, туда пойдут основные средства. Сильнее всего это отразится на нашем флоте, авиации, разведке. Поэтому Америке важно появление сильного европейского столпа НАТО, поэтому она настаивает на том, чтобы европейцы вкладывали в альянс больше средств, увеличивали свой вклад в него», — заявил американский генерал. Он также допустил, что европейские союзники могли бы помочь американцам «гарантировать свободу навигации в Ормузском проливе или даже в Тихом океане», однако главным направлением военного сотрудничества в рамках НАТО остаётся укрепление системы европейской обороны.



Комментируя позиции некоторых европейских политиков, которые призывают нормализовать отношения с Россией, чтобы она не встала на сторону Китая в случае вероятного военного конфликта, бывший командующий сухопутными силами США в Европе подчеркнул, что для этого требуется сначала восстановить доверие к Москве. «Проблема заключается в том, что для этого нужно поверить России — а я ей совершенно не верю, поскольку она не сделала ничего, чтобы заслужить доверие. Прежде чем нечто такое произойдёт, Москва должна чётко показать, что она соблюдает все договоры и выполняет договорённости, которыми она связана. Пока ничего подобного мы не видели», — заключил Ходжес в интервью Wirtualna Polska.