Die Welt: американскому «защитнику» не место на немецкой земле — левый политик осудил новые учения НАТО

США собираются провести самые масштабные за последние 25 лет военные учения в Европе под названием «Защитник-2020», сообщает Die Welt. Это будет репетиция переброски контингента НАТО в Польшу и страны Прибалтики. Эти манёвры якобы призваны укрепить «общеевропейскую и евроатлантическую безопасность», но в немецкой партии «Левые» убеждены, что это просто бряцание оружием, которое неизбежно приведёт к обострению ситуации.

Германия станет транспортно-логистическим узлом для новых американских военных учений, сообщает Die Welt. Манёвры Defender 2020 («Защитник-2020». — ИноТВ) станут репетицией переброски военного контингента НАТО в Польшу и страны Прибалтики, объясняет издание. Это будут самые крупные учения такого рода за последние 25 лет. Для их проведения через Атлантический океан США перебросят 20 тыс. солдат, а также танки и военную технику для целой дивизии. В манёврах также примут участие 15 других стран — членов Североатлантического альянса.

Бундесвер будет помогать в проведении учений. На полигоне Берге построят три центра для сопровождения конвоя, а также заправочную станцию. Эти манёвры проводятся для того, чтобы убедиться в возможности переброски крупного контингента через Атлантический океан и Европу в случае войны. Германия очень заинтересована в том, чтобы доказать, что справится с ключевой ролью транспортно-логистического узла и тем самым внесёт существенный вклад «в укрепление общеевропейской и евроатлантической безопасности».

«Напротив, Россия отреагирует на эти учения, в результате чего дальнейшее обострение ситуации будет неизбежно, — заявил представитель партии «Левые» в комитете бундестага по обороне Александр Ной. По его словам, «слово «деэскалация» исчезло из лексикона НАТО». Политик призывает «ни в какой форме не участвовать в учениях и не предоставлять немецкую территорию для этого бряцания оружием».