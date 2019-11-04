Американский журналист: Договор по открытому небу важен для безопасности США, и отказ от него станет ошибкой

Выход из Договора по открытому небу, который, по некоторым данным, планирует администрация Дональда Трампа, станет «безрассудным и ненужным шагом», который только обострит напряжённость в мире, считает американская журналистка Бонни Кристиан. Как пишет Кристиан на страницах Defense News, это соглашение имеет огромное значение для предотвращения обострений в отношениях между странами, а кроме того, приносит пользу Вашингтону.

Администрация президента США Дональда Трампа в своей Национальной стратегии обеспечения безопасности от 2017 года указывала на необходимость сосредоточиться на «конкуренции великих держав» как ключевом факторе для обороноспособности США, пишет на страницах Defense News сотрудница американской НПО Defense Priorities и обозреватель журнала The Week Бонни Кристиан. Вместе с тем, подчёркивает журналистка, уделение этому конфликту внимание — не то же самое, что «активно к нему подстрекать», а Вашингтон, судя по всему, занимается именно последним. Во всяком случае, именно в таком свете предстаёт желание администрации Трампа в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в соответствии с которым 34 страны-участницы — среди которых фигурирует и Россия — получают право совершать разведывательные облёты территорий друг друга, отмечает она.



По мнению Кристиан, выход из ДОН может стать ещё одним ударом по «деэскалационной инфраструктуре, предназначенной для предотвращения кризиса между ядерными державами» — при том, что администрация Трампа уже вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не выказывает желания продлевать Договор СНВ-III. Сейчас, когда российские и американские войска оказались по разные стороны баррикад в Сирии и Восточной Европе, нужно не сворачивать дипломатические инициативы, а, напротив, их развивать, убеждена автор.



Несмотря на то, что и Россия и США установили на предусмотренные ДОН облёты ограничения друг для друга — и, разумеется, обменивались обвинениями по этому поводу, — Вашингтон пользовался договором значительно активнее, чем Россия: американские самолёты совершили в три раза больше облётов российской территории, чем российские — американской, напоминает Кристиан. Именно по этой причине в 2018 году тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в конгрессе США, что соблюдение соглашения — в интересах Америки, назвав ДОН источником «прозрачности и стабильности», а также ценным «механизмом взаимодействия» со странами-участницами, пишет журналистка.



Мэттис был прав — ДОН действительно важен для стабилизации отношений между США, европейскими союзниками Вашингтона, Украиной и Россией, говорится в статье. Как отмечает Кристиан, американские СМИ уже писали, что если договора не станет, всем его сторонам будет сложнее наблюдать за тем, что делают остальные, а это вызовет неизбежное повышение напряжённости. К тому же выводу можно прийти, если вспомнить о кризисах в отношениях между США и СССР во время холодной войны, едва не обернувшихся обменом ядерными ударами — ведь многие из этих ситуаций можно было бы урегулировать гораздо проще, если бы в те времена действовало соглашение по типу ДОН, уверена автор.



По мнению Кристиан, намерение Вашингтона выйти из договора скорее всего связано не с нарушениями со стороны каких-либо стран, а с деятельностью бывшего советником Трампа по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном — по некоторым данным, тот перед своей отставкой настойчиво рекомендовал Трампу отказаться от ДОН. Болтон в целом с большим скептицизмом относится к договорам о контроле за вооружениями, и при этом в составе Совета национальной безопасности США состоит немало его идеологических соратников, которые, по-видимому, и влияют на президента, предполагает журналистка.



К счастью, администрация Трампа пока не запустила официальный процесс выхода США из ДОН, а это значит, что этого «просчёта» ещё можно избежать, в заключение подчёркивает автор. Трампу будет достаточно лишь отказаться уведомлять страны-участницы за полгода до выхода. Именно это и надлежит сделать президенту — так он сможет не только сохранить важный инструмент предохранения от обострений, но и пользоваться нарушениями его условий как поводом для дипломатических инициатив во имя снижения напряжённости, полагает она. Выход же из этого «полезного соглашения, которое ещё можно спасти», станет «безрассудным и ненужным шагом к войне между великими державами», подытоживает Кристиан.