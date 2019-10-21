WSJ: влиятельные американские политики призвали Трампа не выходить из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу — это один из столпов международной системы безопасности, который даже во времена напряжённых отношений между Москвой и Вашингтоном позволяет сохранять некую степень взаимного доверия, пишут в своей статье для The Wall Street Journal экс-госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и экс-сенатор Сэм Нанн. По мнению авторов, в том случае, если Дональд Трамп выйдет из соглашения, то он откажется от «великого достижения» дипломатии, подставив под удар как США, так и их союзников.

Международная безопасность — это не нечто само собою разумеющееся. В исторической перспективе мир между великими державами — это редкое явление. Его также стоит считать большим достижением. Как и в ситуации с доверием, мир и безопасность долго строятся — но их можно разрушить за считанные мгновения, пишут в своей статье для The Wall Street Journal экс-госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и экс-сенатор Сэм Нанн.

Один из столпов, на которых держится мир во всём мире, — это Договор по открытому небу (ДОН) 1992 года. Это соглашение, которое позволяет его участникам совершать наблюдательные полёты над территорией других одобривших договор стран, подписали 34 государства, включая Россию и США. Этот важный инструмент имел особое значение для слежения за деятельностью российских военных. Даже когда отношения между Москвой и Вашингтоном обостряются, ДОН помогает сохранять некую степень прозрачности и взаимодоверия.

Однако это «великое достижение» дипломатии может вскоре кануть в Лету в том случае, если некоторые чиновники администрации Трампа настоят на своём и Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из соглашения. «Подобный выход станет крупной ошибкой, которая подорвёт взаимодоверие между США и Россией, а также поставит под угрозу американских союзников», — подчёркивают авторы.

С момента начала гонки ядерных вооружений между сверхдержавами как Москва, так и Вашингтон пытались избежать полномасштабной войны. Им приходилось преодолевать взаимное недоверие и вырабатывать документы, которые бы умерили накал военного соревнования, снизили напряжённость в отношениях и нивелировали опасность внезапного удара.

Идея ДОН зародилась ещё в 1950-х. В 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил со смелым предложением: США позволят советским самолётам без оружия на борту проводить неограниченные наблюдательные полёты над американской территорией в том случае, если СССР ответит взаимностью. Союзники США, американская общественность и законодатели одобрили эту инициативу, однако Советы отнеслись к ней скептически, после чего предложение легло под сукно.

Однако после окончания холодной войны президент Джордж Буш — старший создал новую концепцию безопасности, в которой место отводилось и модифицированному варианту ДОН. Буш считал облёты эффективным методом наблюдения за ходом выполнения новых ограничений вооружённых сил.

Москва сначала колебалась, однако в 1992 году новое российское правительство открыло свою территорию для облёта. ДОН был подписан в Хельсинки в 1992 году и вступил в силу 10 лет спустя. Полёты, о которых страна уведомляется незадолго до поднятия самолёта в воздух, предоставляют ценные фотографические свидетельства передвижений военных по Европе. В результате уровень неопределённости становится ниже — как и опасения насчёт внезапной атаки.

Как и с любым договором, здесь возникают споры насчёт применения его положений. Текущие разногласия касаются нынешних территориальных и политических проблем в отношениях между Россией и её соседями. «Однако эти проблемы можно решить посредством профессиональной, прагматичной дипломатии, а не с помощью отказа от исполнения положения договора», — считают эксперты.

На данный момент и республиканцы, и демократы согласны с тем, что президент России Владимир Путин создаёт проблемы для системы международной безопасности. Однако вместо того, чтобы выходить из соглашений в этой сфере, которые помогают США и их союзникам нивелировать опасность со стороны Москвы, Вашингтону стоит подтвердить свою приверженность к стратегиям уменьшения рисков, испытанным временем. «Односторонний выход из ДОН нанесёт ущерб безопасности США и их союзников», — уверены Шульц, Перри и Нанн.

«Мы со всем уважением призываем президента Трампа отказаться от инициативы по выходу из договора. Конгрессу также следует одобрить запросы Пентагона на модификацию американских разведывательных самолётов, чем уже занимаются другие участники ДОН вроде Германии. Договор по открытому небу стал именно таким, каким его себе представлял Эйзенхауэр — важнейшим соглашением, создающим взаимное доверие, которое с каждым полётом укрепляет евроатлантическую безопасность. США должны сохранить этот договор, особенно в эпоху новой напряжённости в отношениях с Россией», — подытоживают авторы.