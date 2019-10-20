WP: выход Трампа из Договора по открытому небу пойдёт на руку только России

На фоне нарастающей мировой напряжённости решение Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу может лишь ещё больше усугубить разлад в отношениях между Москвой и Вашингтоном, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, подобное опрометчивое решение не только лишит США ценнейших разведданных о действиях российских военных, но и приведёт к новому витку гонки вооружений.

Степень недоверия в американо-российских отношениях только растёт, так зачем усугублять ситуацию? По некоторым данным, президент США Дональд Трамп всерьёз подумывает о выходе из Договора по открытому небу — пакта, который с 2002 года обеспечивает прозрачность в области военной деятельности различных стран. Особенно полезным он был в плане слежения за ходом конфликта на востоке Украины, который «разжигает Россия». «Зачем же внезапно понадобились эти шоры»? — задаётся вопросом The Washington Post.

Договор по открытому небу, который подписали 34 государства, — это не одно из тяжеловесных соглашений о контроле над вооружениями вроде Договора об ограничении систем ПРО и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — оба из них уже мертвы. Договор по открытому небу — это полезное соглашение, которое призвано укрепить взаимное доверие и позволяет проводить наблюдательные полёты для обнаружения любой военной активности на земле.

Полёты проводятся в соответствии с конкретными правилами, а собранные данные в обязательном порядке передаются стране, над которой находился самолёт. Хотя США и обладают значительной спутниковой группировкой, облегчающей наблюдение, Договор по открытому небу позволяет контролировать ситуацию также и тем странам, которые не имеют подобных ресурсов.

У США и России были кое-какие разногласия в этом плане, которые среди прочего касаются полётов над Калининградом, Абхазией и Южной Осетией. Однако эти трудности вряд ли могут оправдать выход США. Напротив, ноги этой задумки Трампа, судя по всему, растут из позиции бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, который всегда славился своей нелюбовью к документам, которые, по его мнению, накладывают на США чрезмерные ограничения. Хотя о решении США выйти из договора ещё не сообщалось, оно может последовать в самом ближайшем времени, полагает газета.

Однако Трампу следует изменить своё мнение. По словам конгрессмена Элиота Энгеля, администрация не провела на счёт соглашения никаких консультаций ни с союзниками США, ни с конгрессом.

«Если у Трампа есть серьёзные причины для того, чтобы списать в утиль Договор по открытому небу, то он, по крайней мере, может вдумчиво это обсудить с другими участниками соглашения и конгрессом. Любая подобная дискуссия недвусмысленно даст понять Трампу, что выход из договора только пойдёт на руку России, так как США и их союзники потеряют доступ к ценным разведданным», — подчёркивает The Washington Post.

В последние годы система договоров о контроле над вооружениями страдала от взаимного недоверия и недостатка политической воли. ДРСМД — соглашение, которое однажды чествовали как документ, остановивший гонку вооружений в Европе, — ныне лежит в руинах. Следующее крупное решение в этой области будет касаться продления договора СНВ-III о сокращении стратегических вооружений между США и Россией. Срок действия соглашения истекает в начале 2021 года, однако непохоже, чтобы администрация уделяла этому вопросу серьёзное внимание.

«Этот договор со своими достойными похвалы положениями о верификации следует продлить. Решение же пустить под откос Договор по открытом небу, который представляет собой скромную попытку наладить взаимное доверие с помощью самолётов и камер, не сулит ничего хорошего для более серьёзного вопроса о контроле над дальнобойными ядерными ракетами», — подытоживает издание.