NYT: Договор по открытому небу позволил США приглядывать за Россией, но Трамп хочет от него отказаться

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп намеревается выйти из Договора по открытому небу, в рамках которого Москва и Вашингтон регулярно проводят наблюдательные облёты территорий друг друга. Как пишет The New York Times в редакционной статье, подобный шаг станет большой ошибкой — ведь соглашение принесло США немало пользы, позволив им, в частности, наблюдать за «действиями России» на Украине.

Договор по открытому небу, предложенный ещё в самый разгар холодной войны президентом Дуайтом Эйзенхауэром и продвинутый ради «укрепления международной стабильности после падения коммунизма в Восточной Европе» президентом Джорджем Бушем — старшим, позволяет Соединённым Штатам, России и другим странам совершать облёты территорий друг друга с целью наблюдения за возможными признаками подготовки внезапного нападения, пишет The New York Times в редакционной статье. По мнению редакции американской газеты, это соглашение «отвечало здравому смыслу» — американский сенат ратифицировал его в 1993 году единогласно, и с момента его вступления в силу в 2002-м оно не вызвало ни одного серьёзного скандала ни в одной из подписавших его 34 стран; кроме того, оно принесло США и Европе особенную пользу, поскольку благодаря ему они смогли «наблюдать за российскими военными операциями в рамках войны Москвы против Украины».



И тем не менее появились сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп решил из договора выйти, продолжают авторы. Хотя Трамп уже успел сбросить со счетов целый ряд международных соглашений, «помогавших сохранять стабильность в мире», вести о том, что теперь он ещё и откажется от «крайне полезного» Договора по открытому небу, повергла американских законодателей и экспертов в шок — ведь, как полагают они, единственной страной, которая от этого выиграет, будет Россия, отмечается в статье.



О намерениях Трампа стало известно в минувший понедельник, после обнародования письма от члена палаты представителей США и председателя комитета палаты по международным делам Элиота Энгела новому советнику президента по вопросам нацбезопасности Роберту О’Брайену, пишет NYT. «Меня сильно беспокоят сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и я решительно призываю не допускать таких безрассудных шагов», — цитирует письмо газета.



Хотя Госдеп США, комментируя ситуацию, официально заявил, что Вашингтон «в отличие от России» продолжает соблюдать условия договора, в среду писатель-эксперт по вооружёным силам Фред Каплан сообщил через СМИ, что господин Трамп уже подписал некий документ, в котором выразил желание выйти из соглашения, не проконсультировавшись при этом с офицерами, дипломатами и разведывательным сообществом, подчёркивает редакция NYT. Как отмечают журналисты, Трамп постоянно игнорирует собственных советников и конгресс и отказывается от международных обязательств США.



Целью Договора по открытому небу было «установление доверия через прозрачность», в особенности между Россией и США, напоминают авторы. По данным NYT, в последние годы Россия совершала от четырёх до девяти облётов американской территории в год, — например, в 2017-м российский самолёт на низкой высоте прошёл через воздушное пространство рядом с Белым домом, — а США даже больше: от 14 до 16 облётов. Вместе с тем, у соглашения нашлись и критики внутри США — среди них был, к примеру, недавно уволенный Трампом советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, а также сенатор от штата Арканзас Том Коттон, утверждавший, что договор устарел в связи с развёртыванием Америкой новейших разведывательных спутников, а потому средства, которые расходуются на его исполнение, было бы лучше потратить на что-нибудь другое, говорится в материале.



Несмотря на то что разрешённые договором к использованию в ходе облётов средства наблюдения действительно не дотягивают до технологий, применяемых на многочисленных американских спутниках, соглашение всё же является способом «укрепить доверие и сотрудничество между странами-партнёрами, которые обмениваются собранными данными и иногда даже распределяют между собой издержки», полагает редакция NYT. Как подчёркивают авторы, данными, полученными спутниками, американцы, как правило, не делятся, а когда это всё же происходит, бюрократические процессы получения разрешения на это как правило затягиваются, тогда как кадры аэрофотосъёмки страна может передавать союзникам и быстрее, и более широко. Кроме того, по оценке американских экспертов, самолёты обладают большей «гибкостью» по сравнению со спутниками: чтобы провести облёт, достаточно уведомить об этом сторону за 24 часа до него, тогда как для перемещения в нужное место спутника может понадобиться несколько дней — притом что спутник, в отличие от самолёта, не может сразу же сделать ещё один пролёт над местом съёмки, чтобы более точно снять те или иные объекты, рассуждают авторы.



Господин Коттон и прочие скептики также жаловались на «нарушения» договора со стороны России — и Москва действительно не разрешала в прошлом облёты американской стороны в районе своих ракетных баз в Калининградской области, Чечни, а также Южной Осетии и Абхазии, признают журналисты NYT. Тем не менее США в ответ на это наложили на Россию собственные ограничения, а также заставляли Москву уступить по некоторым вопросам через прописанный в соглашении процесс урегулирования споров, отмечают они.



«Если господина Трампа чем-то не устраивает Договор по открытому небу, то, прежде чем официально уведомлять наблюдательную организацию договора о выходе из него, ему следует всё обсудить с конгрессом и союзниками и найти способ двигаться дальше, — подытоживают авторы. — Плюсы соглашения определённо перевешивают его минусы».