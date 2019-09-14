CNN Оригинал

CNN: странные нападки Трампа на «зелёные» технологии продолжаются — президент заявил, что энергосберегающие лампочки делают его «оранжевым»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выступая перед своими сторонниками в Балтиморе, Дональд Трамп заявил, что свет энергосберегающих лампочек заставляет его кожу казаться оранжевой, пишет CNN. Критике подверглись и другие «зелёные» инициативы — Парижское соглашение по климату, предложения по сокращению производства пластика и переход на возобновляемые источники энергии.
CNN: странные нападки Трампа на «зелёные» технологии продолжаются — президент заявил, что энергосберегающие лампочки делают его «оранжевым»
Reuters

В минувший четверг Дональд Трамп выдвинул очередное странное обвинение, связанное с экологически чистой энергией, пишет CNN: он заявил, что из-за света энергосберегающих лампочек, его кожа выглядит оранжевой.

«Навязываемые нам лампочки делают меня оранжевым», — заявил Трамп, выступая перед членами республиканской партии в Балтиморе. Он также добавил, что энергосберегающие лампочки намного дороже обычных. CNN напоминает, что Трамп уже давно использует тему экологичных лампочек для критики в адрес энергетических ограничений.
 
Трамп также высказался против Парижского соглашения по климату: США вышли из него сразу после его прихода к власти. «До чего это довело Париж?», — сказал Трамп, намекая на протесты «жёлтых жилетов». При этом, отмечает CNN, демонстранты выступали против повышения налогов на топливо и требовали увеличения минимального размера заработной платы. По словам Трампа, Парижское соглашение «ничего бы не сделало для улучшения состояния окружающей среды», зато негативно отразилось бы на США.
 
CNN также сообщает, что в день выступления Трампа американское агентство по защите окружающей среды отменило правило, устанавливавшее контроль государства над реками и болотами. В рамках этого правила государство определяло, какие водные объекты должны быть защищены от загрязнения.
 
В своей речи Трамп также заявил, что в США сейчас самая чистая вода и самый чистый воздух за последние 25 лет. Кроме того, он раскритиковал демократов за их попытки сократить использование пластика: «мы не позволим демократам обрушить производство пластика и навредить рабочему классу путём введения высоких цен на энергию». 
 
Критика также прозвучала и в адрес бывшей соперницы Трампа Хиллари Клинтон за её старые инициативы по инвестированию в солнечную и воздушную энергии. По мнению Трампа, солнечным батареям не хватает мощности, а ветряные электростанции производят много шума, опасны для птиц, работают с перебоями и дорого стоят. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
Дональд Трамп климат США энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров