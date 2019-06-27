Le Monde: обескураженные поведением Трампа европейцы не теряют надежд спасти иранскую ядерную сделку

28 июня в Вене состоится встреча представителей ЕС, России, Китая и Ирана в надежде спасти ядерное соглашение 2015 года, сообщает Le Monde. Тем временем европейцам всё тяжелее балансировать между давлением США и требованиями Ирана в отношении сохранения сделки, отмечает издание. Несмотря на данные Ирану обещания, создать противовес позиции США Евросоюзу пока не удаётся, констатирует газета.

28 июня в Вене состоится встреча трёх европейских представителей (от Германии, Франции и Великобритании) с коллегами из Китая, России и Ирана в надежде спасти подписанную в 2015 году иранскую ядерную сделку и снизить напряжённость в отношениях Вашингтона и Тегерана, пишет Le Monde. США, вышедшие из сделки в мае 2018 года и наложившие на Иран несколько пакетов санкций, «очевидным образом» присутствовать на встрече не будут, отмечает газета.

Тем временем глава европейской делегации, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Фредерика Могерини с трудом балансирует между желанием сохранить сделку любой ценой, намерением не разрывать отношения с США и угрозами Ирана превысить лимит по обогащению урана, установленный сделкой на уровне 300 кг, отказываясь от обвинений в адрес одной из сторон. «Мы никогда не скрывали факта, что сохранение сделки — непростое дело. Но наша цель не в том, чтобы искать виновных в возможном провале», — заявила она недавно.

В то время как США усиливают давление на европейцев, Иран также требует конкретного воплощения европейских обещаний: в обмен на отказ от ядерной программы с Тегерана должны быть сняты экономические санкции, результатом чего станет экономическая выгода для страны. Как напоминает газета, в середине мая Тегеран направил Брюсселю ультиматум: конкретные результаты или возвращение к разработке ядерной программы, — названный главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом «неприемлемым».

Проблема в том, что после ввода американских санкций поле деятельности европейцев ограничено, а их обещание «работать на благо иранского народа», наладив торговлю и инвестиции в иранскую экономику при помощи системы альтернативных расчётов в обход американских санкций, дало почти нулевой результат, замечает издание. Товарообмен по разработанной европейцами схеме Instex затрагивает лишь поставки малого количества продуктов питания и медикаментов. Немного европейских стран участвуют в механизме, и мало кто из них, помимо некоторых французских и немецких предприятий, решается «бросить вызов Вашингтону».

Единственное, что смог сделать совет министров иностранных дел стран ЕС, это призвать в недавнем заявлении «страны, не являющиеся членами глобального плана общего взаимодействия», — то есть США — «воздержаться от действий, препятствующих выполнению другими сторонами своих обязательств в полной мере».

Последние события (такие как инцидент в Оманском заливе, сбитый американский беспилотник, угрозы Тегерана о возобновлении ядерной программы и ответ Вашингтона) заставляют европейских дипломатов опасаться неконтролируемого развития событий, последствия которого будут катастрофическими, однако призывы к здравому смыслу со стороны ЕС всё чаще звучат впустую, замечает издание.

«К счастью, Дональд Трамп вовремя отменил отправку бомбардировщиков на прошлой неделе, но урок, который мы извлекли из этого эпизода, — это то, что всё в один миг может перевернуться с ног на голову», — беспокоится брюссельский дипломат. По словам французской газеты, свою единственную надежду европейцы связывают с намерением главы Белого дома, несмотря на его «непредсказуемость», сдержать обещание не впутывать страну в новую войну.

«В конце концов, нашим единственным заметным успехом будет способность сохранить единство в противостоянии Трампу, несмотря на то что он сделал всё, чтобы его разрушить», — полагает источник Le Monde в Брюсселе. Как напоминает издание, на прошедшей в феврале конференции в Варшаве США пытались убедить часть европейцев стать союзниками своего рода «арабского НАТО» антииранской направленности, однако эта затея, к большому огорчению президента Трампа и вице-президента Пенса, не увенчалась успехом.