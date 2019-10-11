Экс-посол США: угрозы «некрасивого договора» с Путиным нет

Несмотря на то что у Трампа большой соблазн договориться с Россией, он всё равно не заключит никого соглашения с Москвой в обход украинцев, заявил бывший посол США в Польше Даниель Фридман. В интервью TVN24 он подчеркнул, что помимо Трампа есть ещё администрация президента и политики в среде республиканцев и демократов, которые настроены весьма решительно по отношению к нынешней политике России.

«Оборона Польши — это то, к чему мы, американцы, должны быть готовы на практике, а не только в теории», — заявил в интервью TVN24 бывший посол США в Польше Даниель Фридман, долгое время отвечавший за политику Вашингтона в отношении России.

После того как в 2014 году Россия «напала» на Украину, НАТО отправило войска в Центральную Европу. Польша уже давно жаловалась на то, что у альянса не было никаких планов обороны Польши в экстренной ситуации. «Сегодня же у нас не только есть планы на случай войны, но и американские войска уже базируются на территории Польши», — добавил он.

В своё время президенты США Буш и Обама пробовали договориться с Путиным, однако им это не удалось. Правда, это было поражение без потери чести. Когда миролюбивая политика с Россией подводила их, они не поддавались, а лишь меняли политический курс. По словам дипломата, Буш пришёл к этому слишком поздно — только после войны в Грузии. Но зато у Обамы было время, чтобы повернуть вспять 30-летний процесс выхода США из Европы и отправить американских солдат в Польшу. «Это на самом деле очень много. Это значит, что американцы учились на ошибках. Есть ошибки, которых мы больше не повторим», — подчеркнул Фридман.

В беседе с TVN24 бывший посол подчеркнул, что в 2013 году последний солдат США покинул Европу, и не нужно было слишком много времени, чтобы танки вернулись. «Россияне должны серьёзно обдумать то, чего они добились. Американские силы вышли из Европы, не было ни одного танка на всём континенте. Тогда россияне решили вторгнуться на Украину. Сегодня мы имеем танковую бригаду США в Польше... Поэтому россияне сами себе сделали «большое одолжение»», — не без иронии отметил бывший посол.

Ни Буш, ни Клинтон, ни Обама никогда не бросили ни одну страну на алтарь во имя хороших отношений с Россией, и пока что Трамп этого тоже не сделал. Однако видно, что соблазн для него весьма велик. Но его администрация разделяет американскую традицию ценностей, и пока что у Трампа нет возможности договориться за кулисами.

В интервью TVN24 он уверил, что США пока что не отказываются от своей ответственности по НАТО, несмотря на то что в риторике Трампа проскальзывает подобный подтекст. Республиканцы, даже те, кто поддерживает Трампа, также решительно поддерживают НАТО, поэтому Трамп не будет поступать так, чтобы вызвать сопротивление конгресса, успокоил он. Дипломат также признал, что, хоть иногда в Вашингтоне и подумывают об уступках России, пока что всё-таки решительное большинство республиканцев и демократов поддерживает сильную политику в отношении агрессии со стороны России и Путина. Поэтому, по мнению Фридмана, угрозы «некрасивого договора» с Путиным нет.

Он также выразил надежду на то, что Польша будет оказывать влияние в ЕС, потому что естественной для Варшавы является роль лидера в формировании сильной политики ЕС в отношении России. «У нас есть общая проблема с Путиным. Нет причин для того, чтобы поляки ссорились с Германией, и сейчас, к счастью, польское правительство прогрессирует в отношениях с Берлином. Имеет место перемирие. Есть попытка соглашения с Германией, и это хорошо. Не стоит ссориться с Германией, когда мы имеем проблему на Востоке», — убеждён Фридман.

При этом американский дипломат поддерживает позицию Польши в том, что «Северный поток — 2» — это, безусловно, ошибка. «Я говорил Германии, что это глупая и ненужная политика, и я надеюсь на то, что Германия сделает всё, чтобы смягчить все негативные последствия этой плохой идеи», — подчеркнул он.

Перед Западом стоят новые вызовы — как внутренние, так и внешние. Внутри ему угрожает, прежде всего, потеря веры в собственные силы, в собственные институты и ценности. Это касается не только США, Великобритании или Польши. Это общее замечание касательно всего Запада. Угрозы извне — агрессивная Россия и Китай, констатировал Фридман. «Следовательно, если Запад отступит, Кремль придёт к выводу, что он может пойти дальше», — уверил он.

«В 50-е годы мы были уверены в том, что мы проигрываем холодную войну. В результате мы сделали очень большие инвестиции в науку, образование и научные исследования, и благодаря этому мы обогнали россиян — мы первые приземлились на Луне. Но сначала мы должны были испугаться и заставить себя действовать», — добавил он. «Следовательно, я считаю, что мы снова поверим в себя, как мы делали это в прошлом, хотя сначала мы должны предпринять действия в этом направлении», — резюмировал в беседе с TVN24 бывший посол США в Польше Даниель Фридман.

Комментарии читателей на сайте TVN24:

ajstopak: Хорошо, что американцы могут защищать Польшу, но было бы лучше, если бы Польшу вообще не надо было защищать.

zdzichkom1: Американские уверения? Тогда почему они бросили курдов?

kg1955: Они кинут нас так, как кинули курдов в Сирии.

ef 16: Они будут защищать Польшу, как курдов.

Bydgoszczanin: Защита Польши — это обязанность Польши. Если мы будем рассчитывать на «союзников», то мы никогда не будем иметь гарантии того, что мы не закончим так, как в сентябре 1939 года. Всегда может оказаться, что союзники вдруг будут заинтересованы в том, чтобы на этот раз нам не помочь.