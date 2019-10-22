Forbes: конец Договора по открытому небу навредит не только США, но и соседям Путина

Договор по открытому небу выгоден Америке и её союзникам по целому ряду причин, пишет обозреватель Forbes Майкл Крепон. В результате отмены этого соглашения, помимо Вашингтона, проиграют его союзники в Восточной и Центральной Европе, в первую очередь Украина, утверждает аналитик.

«Договор по открытому небу — лёгкая цель для насмешки. Впервые его предложил президент Эйзенхауэр, но он был заключён лишь при президенте Джордже Буше — старшем и Михаиле Горбачёве. Соглашение позволяет совместные пролёты самолётов, несущих несекретные датчики. И всё это во времена высокотехнологичных фоторазведывательных спутников. Так зачем беспокоиться?» — пишет обозреватель Forbes и соучредитель аналитического Центра Генри Стимсона в Вашингтоне Майкл Крепон.

По его словам, для беспокойства есть четыре причины. Во-первых, не все друзья Вашингтона используют высокотехнологичные спутники, а Договор по открытому небу (ДОН) позволяет взять представителей этих стран в полёт и делиться с ними информацией.

Во-вторых, в настоящий момент информация из открытых источников является важным дополнением к секретным данным. В-третьих, ДОН позволяет США укреплять отношения со своими союзниками. В-четвёртых, это соглашение — составная часть «страховочной сети, которая не даёт американо-российским отношениям сорваться в пропасть», поясняет автор статьи.

ДОН продемонстрировал свою полезность в декабре 2018 года, когда американский самолёт пролетел над востоком Украины с несколькими иностранными наблюдателями на борту. Эта миссия произошла после того, как «русские атаковали украинские военные суда в Чёрном море». После Пентагон опубликовал отчёт, в котором сообщалось, что этот полёт был призван «подтвердить приверженность США Украине и другим странам-партнёрам», напоминает Крепон.

По неподтверждённым данным, Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ДОН. Эту цель с давних пор преследовали бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и его помощник Тим Моррисон, который продолжает работать в администрации и на этой неделе должен дать показания в конгрессе относительно дел президента с Украиной, обращает внимание колумнист.

По мнению Крепона, решение Трампа по ДОН не связано с временным отказом Украине в военной помощи, которую американский президент хотел использовать для поиска компромата на своего политического оппонента. Но оба действия «наносят ущерб» американо-украинским отношениям. И они придают правдоподобности словам спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая на встрече с президентом в Белом доме заявила: «Все дороги с вами ведут к Путину».

«Трамп больше не фильтруется. Ограждения исчезли. Советники, которые составляют ему компанию, имеют меньше возможностей или желания спасти его от самого себя. Далеко ходить не надо: хорошим примером тому служит инфантильное и постыдное письмо президента, которое он послал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, перед этим разрешив ему сокрушить сирийских курдов», — рассуждает автор статьи.

Сенатор Митт Ромни предполагает, что Эрдоган посоветовал Трампу убрать американские войска с его пути. Если это так, то у Америки серьёзные неприятности. «Если Турция, союзник по НАТО, может диктовать нам условия, то сезон можно считать открытым», — полагает Крепон.

«Почему Путин снова и снова выигрывает в результате решений Трампа? Почему так много дорог ведут к Путину? То, что Путин стремился к избранию Трампа и вмешивался, чтобы попытаться добиться этого результата, неоспоримо. Но их отношения окутаны тайной. Мы знаем наверняка только то, что они губительны для американской демократии и интересов национальной безопасности», — считает аналитик.

По его словам, есть множество причин, «почему так много дорог ведут к Путину». Российский президент выигрывает, «когда Трамп унижает и ослабляет альянсы США». Точно так же он «получает выгоду» из-за отказа главы Белого дома от договоров о контроле над вооружениями и других соглашений. Чем вызвано такое поведение, непонятно. Но у него существует несколько «правдоподобных объяснений».

«Трампу доставляет удовольствие разрушать достижения Барака Обамы. Возможно, именно это, а не желание помочь Путину, является для него достаточной причиной. Трамп не имеет представления о динамике международной безопасности, поэтому, возможно, ему хватает заявлений о том, что Россия нарушает соглашение. Он не понимает, что договор, который нарушает Путин, может служить интересам национальной безопасности США в большей степени, чем интересам России», — подчёркивает Крепон.

«Договор по открытому небу укрепляет связи США с Украиной, странами Балтии и всей Центральной и Восточной Европой. Сознательно выполненные положения соглашения, касающиеся обмена данными и совместных полётов, способствуют развитию двухсторонних отношений со всеми государствами, которых беспокоит соседство с Владимиром Путиным. Крупнейшей проигравшей стороной от смерти ДОН, помимо США, станет Украина», — предупреждает автор статьи.

На его взгляд, адвокат американского президента Руди Джулиани вместе со своими компаньонами уже «навредил» Украине. И пускай в этот раз инициатива исходит от других людей — Болтона и Моррисона, которые руководствуются собственными мотивами, — но результат может оказаться столь же удручающим.

«Ещё не поздно предотвратить дальнейшее нанесение ущерба Украине и использовать Договор по открытому небу, чтобы укрепить отношения США с другими соседями Владимира Путина», — заключает Майкл Крепон.