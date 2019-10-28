WSJ: Трамп подписал намерение выйти из Договора по открытому небу

Как стало известно The Wall Street Journal, американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится, что США намерены выйти из Договора по открытому небу. США обвиняют Россию в нарушениях: в частности, в том, что она не позволила пролететь вблизи своих военных учений. В свою очередь, сторонники договора уверяют, что такие вопросы нужно решать путём переговоров.

Дональд Трамп подписал документ, в котором зафиксировано его намерение выйти из Договора по открытому небу от 1992 года — соглашения, которое должно «сокращать опасность войны между Россией и Западом». Об этом газете The Wall Street Journal сообщили источники в правительстве, которые также отметили, что обсуждение этого вопроса продолжается. Как пишут авторы статьи, выход из этого договора станет новым шагом на пути к разрушению системы договоров о контроле над вооружениями.

Союзники США, включая Украину, настаивают на сохранении договора, который призван увеличить уверенность стран в отсутствии у других государств намерения нападать. По их словам, это «один из базовых международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями».

Однако те, кто выступает за выход из договора, говорят, что Россия якобы сама собирает разведданные, а Америке мешает это делать. В частности, она не позволила американским и канадским самолётам совершать полёты вблизи военных учений, которые проходили 20 сентября. Тогда США постарались подстроить свой план полёта под российские требования. Но Трамп обвинял Россию, что она свои обязательства по договору не исполняет. Россия же настаивает, что, наоборот, она договор не нарушает, а США стремятся его подорвать.

Впервые о подобном договоре заговорили ещё в 1955 году, но приняли лишь после распада СССР. В числе подписавшихся значится 34 страны, в том числе США, Канада, европейские государства, Россия и Украина.

В мае 2018 года Джим Мэттис, который тогда был министром обороны США, написал конгрессу письмо, в котором утверждал, что в интересах США оставаться в рамках договора, несмотря на возможные нарушения России. И в декабре 2018 года США провели полёт в рамках договора над Восточной Украиной, и среди наблюдателей были представители Украины, Великобритании, Румынии, Германии, Франции и Канады.

Кроме того, США утверждают, что Россия не даёт возможности совершать наблюдательные полёты над Калининградской областью. В ответ на это США ограничили доступ России к Гавайям и к некоторым другим американским базам.

Те люди, кто поддерживает договор, утверждают, что с нарушениями можно бороться путём переговоров. Также они отмечают, что выход лишит США инструмента, позволяющего следить за военной активностью России.

В свою очередь, среди скептиков, которые убеждали Трампа отказаться от этого договора, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Они уверяют, что, благодаря этому договору, Россия смогла получить дополнительные разведданные о национальной безопасности США.

В соответствии с договором, страна, которая намерена выйти из него, должна предупредить остальных минимум за полгода, пишет The Wall Street Journal.