Эксперт: Европа способна стать великой державой, если преодолеет внутренний раскол

Единая Европа продолжает демонстрировать дипломатическую беспомощность во внешнеполитических вопросах, отмечает на страницах La Presse Canadienne, эксперт в области международных отношений Жослин Кулон. Автор уверен, что для решения этой проблемы континенту необходимо обрести стратегическую независимость от США. При этом, как отмечает специалист, некоторые члены ЕС сами активно работают над тем, чтобы не допустить европейской автономии.

После начала турецкой операции против курдов в Сирии Европа грозила президенту Эрдогану санкциями за преследование её союзников в конфликте, напоминает обозреватель La Presse Canadienne, эксперт в области международных отношений Жослин Кулон. Однако сегодня эта тема исчезла с экранов европейских телевизоров, а европейцы «вышли из игры» на Ближнем Востоке, где отныне разыгрывает свои карты Россия, а доминирующей державой по-прежнему остаются США, замечает автор.

Если европейцы так дорожили курдами, почему же они не пришли к ним на помощь, задаётся вопросом Кулон. Ответ, по его мнению, прост: странам Европы никогда не удавалось объединиться в вопросах внешней политики и обороны так же, как они сделали это в экономической и социальной сфере. Сегодня раскол в этих вопросах сохраняется и вряд ли исчезнет в ближайшем будущем.

Неудача в Сирии не единственная внешнеполитическая проблема ЕС. Другим камнем преткновения стала попытка выработать общую стратегию в отношении Украины. Если Париж и Берлин ищут пути для возобновления диалога с Москвой и в то же время поддержания стремления нового украинского правительства к восстановлению власти над всей территорией страны, государства Центральной и Восточной Европы опасаются цены, которую придётся заплатить за тайные договорённости великих держав с Москвой. В таком договоре они склонны увидеть победу Владимира Путина, цель которого, по их убеждению, раскол в Европе.

Тем временем, Европа стала мишенью не только для России, но и для президента США Дональда Трампа, который направляет на борьбу с ней куда более значительные средства, напоминает обозреватель. Глава Белого дома никогда не скрывал свою поддержку брексита и в открытую призывал других членов ЕС последовать британскому примеру и выйти из «европейской тюрьмы».

Сегодня Америка использует против Европы методы экономического шантажа, вынуждая европейские предприятия покидать Иран вопреки намерению правительств продолжать вести дела с этой страной после выхода США из ядерного соглашения 2015 года.

Кроме того, видимое охлаждение американского правительства к НАТО вынуждает европейцев серьёзно задуматься о безопасности континента в будущем. «Вашингтон может перестать выполнять свои обязательства по отношению к Европе просто потому, что для него она больше не приоритет», — отмечает специалист. К тому же, большая часть американской элиты уже не чувствует такой сильной политической, культурной и сентиментальной привязанности к Европе, как их предшественники.

Вот почему Эммануэль Макрон столь активно занялся продвижением идеи «европейской стратегической автономии», которую, к сожалению, довольно сдержанно восприняли в странах Центральной и Восточной Европы, поясняет автор. «На самом деле, многие из этих государств активно работают над тем, чтобы эта стратегическая независимость никогда не увидела свет», — подчёркивает обозреватель. На передовой этой битвы Польша — «троянский конь США в Европе» — с проектом строительства за свой счёт военной базы для американских солдат под названием «Форт Трамп».

При этом Польша, страны Балтии и Украина, по убеждению автора, забывают о своём географическом положении — они граничат с Россией или её «сателлитами», а не с США. «Маленькие государства не спасут свою шкуру, цепляясь за супердержаву, расположенную за десятки тысяч километров от них. Курды кое-что об этом знают», — замечает Кулон. Однажды американцы уйдут, и странам придётся столкнуться лицом к лицу со своим соседом. И тогда их шансом на спасение от затягивания в российскую сферу влияния станет Европа.

«Европа существует», — уверяет эксперт. По его словам, она доказывает это каждый день, посредством «мягкой силы»: разработки норм и правил, субсидий, коммерческих соглашений и гуманитарной помощи. Однако она забывает о «жёсткой силе», которая ограничитвается несколькими миротворческими операциями в Африке. «Ей необходимо решиться стать великой державой, если она хочет, чтобы в мире с ней считались», — призывает автор статьи в заключение.