Французский экономист: Россия нужна Европе для противостояния США и Китаю

Несмотря на обилие спорных вопросов в отношениях Европы и России, сотрудничество с Москвой необходимо европейцам для противостояния растущим угрозам со стороны США и Китая, пишет на страницах Les Echos доцент экономики Лоранс Дациано. Как отмечает автор, для успешного союза России и Европе необходимо заключить новое «глобальное» соглашение, затрагивающее украинский и сирийский кризисы и рассматривающее возможность расширенного экономического сотрудничества.

Этим летом Эммануэль Макрон произвёл «разворот» в своей политике по отношению к России, вспомнив о деголлевской идее Европы от Бреста до Владивостока, объединённой общей культурой, напоминает на страницах Les Echos доцент экономики Лоранс Дациано.

Действительно, у Европы и России остаётся немало дипломатических и военных спорных вопросов, начиная с Украины и Сирии и заканчивая киберугрозами и гонкой вооружений, однако перспектива «быть зажатыми в тиски» между односторонним «американским империализмом» и Китаем, претворяющим в жизнь свою стратегию превращения в мировую державу, делает союз с Россией вопросом «стратегической автономии» для европейцев.

По мнению автора, Европу и Россию объединяют общая стратегическая задача: избежать конфронтации между Пекином и Вашингтоном, главными проигравшими в котором станут европейцы и русские. Для ответа на эту угрозу Европе и России неободимо заключить «глобальное соглашение», включающее в себя договорённости по Украине, снижение напряжённости в Сирии, переговоры о торговом соглашении между Москвой и ЕС, а также обсуждение возможности сотрудничества в сфере атомной энергии, газовой и электроэнергетической отрасли.

«Популистское отклонение» в политике англосаксонских союзников вынуждает Европу развернуться к Востоку, полагает автор. Ещё одним предметом обеспокоенности европейцев являются односторонние экстерриториальные санкции со стороны США, обязывающие компании всего мира подчиняться американским законам. Как напоминает эксперт, жертвами этой политики становились и французские предприятия, в первую очередь BNP Paribas.

Кроме того, американские санкции против других государств обязаны поддерживаться повсеместно, однако защищают исключительно интересы США, подчёркивает обозреватель. Так, из-за санкций в отношении Москвы российско-европейская торговля потеряла более €100 млрд — в 20 раз больше, чем торговля между Россией и США. Более того, в основе обсуждения новой волны санкций в отношении Москвы, направленных против проекта газопровода «Северный поток — 2», лежит желание Дональда Трампа заменить российский газ в Европе американским, даже если последний обойдётся европейцам дороже.

«Европа, запаздывающая с ответом на американское наступление, должна найти союзников ради сохранения собственной стратегической автономии. Речь идёт не о том, чтобы быть идеалистами в нашей российской политике, а о том, чтобы рассматривать международные отношения реалистично», — настаивает автор, напоминая о российской пословице: «Долг платежом красен».