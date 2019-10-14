NZZ: Макрон хочет стать «вторым Де Голлем», но Европа не готова за ним идти

Президент Франции претендует на роль нового лидера Европы и «второго Де Голля», пишет Neue Zürcher Zeitung. Он перенял у своего предшественника и «авторитарную манеру поведения», и риторику, но в ЕС это многим не нравится, а без союзников глава Елисейского дворца не сможет реализовать свои политические амбиции, объясняет автор статьи.

«Настольная Библия» президента Франции Эммануэля Макрона — это книга с воспоминаниями о войне его предшественника генерала Шарля де Голля, пишет Neue Zürcher Zeitung. И хотя нынешний глава Елисейского дворца не находится на поле боя, всё же он тоже ведёт свою борьбу, а именно за лидерство в Европе, объясняет автор статьи. Он хочет вновь сделать свою страну «фигурой, без которой невозможно играть на международной шахматной доске».

Де Голль ратовал за независимость Франции, особенно во внешней политике, оснащал свою страну ядерным оружием, выступал против потери суверенитета своей страны в рамках Европы, а также в единоличном порядке шёл на сближение с Москвой. Макрон же в конце августа пригласил к себе в летнюю резиденцию главу Кремля Владимира Путина, что вызвало недоверие у Восточной Европы. На совместной конференции с президентом России он даже заговорил как Де Голль, сказав, что он выступает за «Европу от Атлантики до Урала».

Но в отличие от своего предшественника Макрон хочет вернуть величие не только Франции, но и всей Европы. В его представлении ЕС должен говорить на равных с Китаем, США и Россией. «Отвага» — это любое слова Макрона. На саммит G7, состоявшийся во французском городе Биарриц, он по собственной инициативе пригласил министра иностранных дел Ирана, чтобы сдвинуть с места конфликт из-за ядерной сделки между Тегераном и Вашингтоном. При этом своей выходкой он умудрился не разозлить главу Белого дома Дональда Трампа, чем вызвал восхищение всех участников мероприятия. Это была «дипломатия по Де Голлю» — «независимая, изобретательная, вежливая и реалистичная», писали тогда во Франции.

«Второй Де Голль» — на данный момент действительно единственный политик, который годится на роль лидера Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель скора уходит со своего поста, из-за чего её страна как бы «парализована». Великобритания же поглощена брекситом. Но Макрон должен показать, что способен оправдать возложенные на него ожидания. И уже видны первые успехи. Совместная разработка европейского истребителя вместе с Германией и Испанией — это маленький шаг на пути к независимой от США обороне. Однако в сфере политики безопасности необходимы глобальные реформы, отмечает издание.

В сфере же денежной политики сотрудничество пока существует только на бумаге. Инициативы Макрона блокируют другие европейские государства. «И именно в этом заключается проблема президента Франции: у него есть идеи, но для их реализации ему не хватает союзников», объясняет автор. Макрону удалось установить во главе Еврокомиссии удобную ему Урсулу фон дер Ляйен, а во главе Европейского Центробанка — француженку Кристин Лагард. Но своими действиями он нажил себе врагов в Европарламенте. Теперь же евродепутаты отвергли предложенную им лично кандидатуру француженки Сильви Гулар, метившей на пост еврокомиссара по вопросам промышленной политики, внутреннего рынка и оборонной промышленности. Это можно расценивать как «вызов» Макрону, отмечает издание.

В Европе «авторитарная манера поведения», которую Макрон подсмотрел у Де Голля, стала для французского президента «роковой». Ведь ЕС делает ставку на совместные консенсусные решения 28 стран-членов союза. Франция же хотела бы задавать тон, но многие государства могут отказаться от участия в её проектах. В отличие от Де Голля, у которого был в Германии надёжный партнёр в лице бывшего канцлера Конрада Аденауера, Макрону не хватает поддержки Берлина. Он может стать новым лидером Европы, но точно не в одиночку. В этом заключается его проблема, и решение ей он не найдёт в воспоминаниях Де Голля о войне, заключает издание.